सैलाब में भी सुरक्षित रहा बाबा बडोलिया का चमत्कारी मंदिर

Himachal Pradesh News: देवभूमि हिमाचल में भारी बरसात में इस बार धार्मिक स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. 

Himachal Pradesh News: देवभूमि हिमाचल में भारी बरसात में इस बार धार्मिक स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं श्री रेणुका जी तीर्थ के समीप बाबा बड़ोलिया मंदिर से रहस्यमयी आध्यत्मिक शक्ति की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है.

मंदिर के चारों तरफ पहाड़ से भारी बरसाती सैलाब आया मगर, हर बार की तरह इस बार भी शिलाओं पर स्थित मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ. बता दें कि हर बरसाती मौसम में यहां भारी सैलाब आता है. स्थानी लोगों का कहना है कि बाबा की शक्तियों की वजह से मंदिर के ढांचे कोई नुकसान नहीं होता.

देश ने भारी बरसात से उजड़ते गांव, उखड़ती सांसों और संसाधनों की तबाही का मंजर देखा. मगर, विनाश और बर्बादी के डरावने मंजर से डगमगाती धार्मिक आस्था और बिखरते विश्वास को आद्यात्मिक बल देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं. प्रदेश भर में जहां बडे बडे पहाड़, सड़कें, बहु मंजिला मकान और होटल बाढ़ के सैलाब में ताश के पत्तों की तरह टूट कर बह गए, वहीं बाबा बड़ोलिया का यह मंदिर भारी बरसाती सैलाब के बीच भी टस से मस नहीं हुआ. तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहाड़ से बड़ी मात्रा में पानी और मलवा तेज गति के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा है. सैलाब की मात्रा देखकर लगता है कि यह सैलाब कुछ ही क्षणों में मंदिर को बहा कर ले जाएगा.

मगर बाबा बड़ोलिया के इस मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ. मंदिर के चारों तरफ बरसाती सैलाब कि यह पहली घटना नहीं है. हर बरसात में यहां ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है. हर बार चमत्कार होता है. मंदिर को कभी तिल भर भी नुकसान नहीं हुआ है. बाबा बडोलिया का यह अद्भुत मंदिर श्री रेणुका जी झील क्षेत्र के समीप स्थित है. ऐसे कई चमत्कारों के कारण बाबा बडोलिया मंदिर में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है.

घने जंगलों और शांत वातावरण के बीच स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने रहस्यमयी शक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और लोककथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बाबा बडोलिया एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने वर्षों तक इस क्षेत्र में तपस्या कर दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कीं. उनकी समाधि के उपरांत यहाँ एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया, जो समय के साथ मंदिर के रूप में विकसित हुआ.

मंदिर का निर्माण पत्थर और लकड़ी से हुआ है, जो पहाड़ी स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है. मंदिर के गर्भगृह में बाबा बडोलिया की प्रतीकात्मक शिला स्थापित है, जबकि समीप बहती प्राकृतिक जलधारा और झरना इसे और भी पवित्र बनाते हैं. भक्तों का मानना है कि बाबा की कृपा से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और यह मंदिर आसपास के गाँवों को आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है. बुज़ुर्ग बताते हैं कि कभी यहाँ दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठता था.

