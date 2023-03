Miss Navi Mumbai 2023: ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮਿਸ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਖਿਤਾਬ

Miss Navi Mumbai 2023 winner Ravitanaya Sharma news: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿਸ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 2023 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਮਿਸ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਨਰ ਅੱਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਹਿਮਾਚਲ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਦੀ ਰਨਰ ਅੱਪ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ, ਗਿਟਾਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 2023 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਵਿਤਾਨਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੂਮੈਨ ਪਾਵਰ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

