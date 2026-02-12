गुमशुदा दो वर्षीय बच्ची मामले में SIT गठन की सिफारिश, अनुसूचित जाति आयोग सख्त

Una News: हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने ऊना जिले के अंब में लंबित दो मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुमशुदा दो वर्षीय बच्ची के मामले में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) के गठन की सिफारिश की है. आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एसआईटी 10 दिनों के भीतर अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे.

यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया. बैठक के दौरान नवंबर माह में नैहरियां खालसा क्षेत्र से लापता हुई दो वर्षीय बच्ची के मामले पर विस्तृत चर्चा की गई.

जांच को प्राथमिकता देने के निर्देश

पुलिस अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से जारी है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, हालांकि अब तक कोई निर्णायक सुराग सामने नहीं आया है.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग अध्यक्ष ने जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने और सभी संभावित आयामों की व्यवस्थित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि तथ्य जल्द स्पष्ट हो सकें.

आयोग ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि संबंधित विभाग गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं. बैठक में डीएसपी अंब और संबंधित जांच अधिकारी भी उपस्थित रहे.

दूसरे मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश

बैठक में एक अन्य मामले की भी समीक्षा की गई, जिसमें बाहरी राज्य के एक व्यक्ति पर कथित अभद्र व्यवहार और धमकी देने का आरोप है. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष और विधिसम्मत जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

आयोग ने दोनों मामलों में समयबद्ध और पारदर्शी जांच पर जोर दिया है.