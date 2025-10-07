ऊना में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भड़के विधायक सतपाल सत्ती, कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार

Una News: भाजपा के वरिष्ठ नेता और ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. ऊना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध और अवैध खनन की घटनाएं सरकार की बेलगाम कार्यप्रणाली का परिणाम हैं.

सत्ती ने आरोप लगाया कि ऊना जिले में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से ऊना में एसडीएम नहीं है, जिसके चलते लोगों के कामकाज ठप पड़े हैं. वर्तमान एसडीएम पर आरोप लगने के बाद नई नियुक्ति न होने से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

भाजपा विधायक ने जिले के डीएसपी और पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वे प्रो कबड्डी लीग में कोच के रूप में व्यस्त हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. सत्ती ने ऊना में फिरौती और अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि ऊना में अवैध खनन तेजी से बढ़ा है और इसके जरिए कुछ लोग भारी मुनाफा कमा रहे हैं. सत्ती ने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार का लाभ किसी विशेष व्यक्ति तक पहुंच रहा है. इसके साथ ही उन्होंने जिले में शराब कारोबार से जुड़े गैंगवॉर, गोलीबारी और हत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है.

सत्ती ने दुख जताया कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री इसी जिले से हैं, फिर भी ऊना में अपराध और अव्यवस्था का यह हाल है. उन्होंने सरकार से प्रशासनिक तंत्र को तुरंत मजबूत करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.