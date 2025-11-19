Mandi News: माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव पर उठाए सवालों पर विधायक सुदर्शन सिंह बबलू का जवाब

Mandi News: मंडी में शिवरात्रि मेला भगवान भोले शंकर के नाम से होता है, रेणुका जी में मेला रेणुका माता के नाम पर होता है और सोलन में मेला शुलिनी माता के नाम पर होता है. माता चिंतपूर्णी में उनकी गहरी आस्था है और नंगे पांव माता की ज्योति लेकर पंडाल में स्थापित की थी, पिछली बार हिमाचली कलाकारों को ना बुलाए जाने पर भाजपा द्वारा मुद्दा बनाया गया था.

इसलिए इस बार के कार्यक्रम में एक दिन का प्रोग्राम हिमाचली कलाकारों के लिए आयोजित किया गया था. विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने पूर्व विधायक बलबीर चौधरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पिछली बार भी चिंतपूर्णी महोत्सव के आयोजन के लिए मंदिर न्यास चिंतपूर्णी से कोई पैसा नहीं लिया गया था और इस बार भी कोई पैसा मंदिर न्यास से नहीं लिया गया है.

बबलू ने कहा कि पिछली बार भी महोत्सव का विरोध किया गया था और इस बार विरोध का नया तरीका अपनाया है. उन्होंने कहा कि मंडी में शिवरात्रि मेला भगवान भोले शंकर के नाम से होता है, रेणुका जी में मेला रेणुका माता के नाम पर होता है और सोलन में मेला शुलिनी माता के नाम पर होता है.

उन्होंने कहा कि माता चिंतपूर्णी में उनकी गहरी आस्था है और नंगे पांव माता की ज्योति लेकर पंडाल में स्थापित की थी. बबलू ने कहा कि पिछली बार हिमाचली कलाकारों को ना बुलाए जाने पर भाजपा द्वारा मुद्दा बनाया गया था, इसलिए इस बार के कार्यक्रम में एक दिन का प्रोग्राम हिमाचली कलाकारों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक हिमाचली कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी.

