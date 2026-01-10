Advertisement
मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में रविवार को सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, भूख हड़ताल का ऐलान

मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने जा रही है. कुल्लू के ढालपुर में रविवार को धरना प्रदर्शन और सांकेतिक भूख हड़ताल होगी. विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने इसे गांधी विचारधारा पर हमला बताया.

Jan 10, 2026

Kullu News: मनरेगा योजना का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने की तैयारी में है. जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन और सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे.

कुल्लू में कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी की विचारधारा को समाप्त करने की साजिश कर रही है.

‘गांधी विचारधारा पर हमला’ : कांग्रेस
ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना से देश के गरीब, मजदूर और किसानों को सीधा लाभ मिला था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली थी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी योजना कर दिया है, जो भाजपा की गांधी विचारधारा खत्म करने की मंशा को दर्शाता है.

राज्यों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना में 40 प्रतिशत राशि राज्यों द्वारा खर्च करने की शर्त जोड़ दी है, जिससे कई राज्यों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों के हित में नहीं हैं.

देशभर में होगा विरोध
कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ग्रामीण ढांचे को कमजोर करने का काम कर रही है. इसी कारण देशभर में कांग्रेस पार्टी वीबी जी राम जी योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और कुल्लू में भी इसका विरोध किया जाएगा.

