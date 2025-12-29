मनरेगा का नाम बदलने पर बवाल! शिमला में CM सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस का बड़ा धरना

मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ शिमला में कांग्रेस ने शांतिपूर्वक धरना दिया. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे गांधी जी और गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया. पूरी खबर पढ़ें.
Shimla News: केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने शिमला में शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया. रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आयोजित इस धरने में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जताया विरोध
धरने की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार बदले और बदलाव की भावना से काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना संकीर्ण सोच का परिचायक है और इससे योजना की मूल भावना प्रभावित हुई है.
‘मनरेगा की गारंटी को किया गया कमजोर’
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, बल्कि मनरेगा की गारंटी को भी धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी की पहचान मिटाने का प्रयास कर रही है.
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का केंद्र पर हमला
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है. उन्होंने कहा कि यह कानून गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन अब इसे कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस फैसले को गरीब विरोधी बताया.
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी
इस शांतिपूर्ण धरने में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित कई मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया.