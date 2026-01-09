Advertisement
मनरेगा का नाम बदलने पर बवाल! गोविंद ठाकुर बोले– राम नाम से कांग्रेस को बैर

VB G Ram G Scheme Controversy: मनरेगा को वीबीजी राम जी योजना के रूप में लागू किए जाने पर सियासत तेज. भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. जानिए योजना के नए प्रावधान और फायदे.

Jan 09, 2026

Kullu News: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन को लेकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जल संरक्षण और रोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से मनरेगा को नए स्वरूप में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबीजी राम जी योजना के रूप में लागू किया गया है, लेकिन कांग्रेस इस पर अनावश्यक राजनीति कर रही है.

ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत में गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को इस योजना में ‘राम’ नाम आने से आपत्ति है, जबकि भाजपा देश में कांग्रेस के संस्थापक महात्मा गांधी के ग्रामीण स्वराज के सपने को साकार कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीणों को समयबद्ध रोजगार व मजदूरी सुनिश्चित करना है.

पूर्व मंत्री ने बताया कि वीबीजी राम जी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में कुल खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देनी होगी. उन्होंने कहा कि पहले मजदूरों को मजदूरी के भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब अधिनियम के तहत तय समयसीमा में भुगतान अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी.

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत पहले जहां 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि पंचायतों को अधिक सशक्त बनाया गया है, ताकि वे विकास कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने का आरोप पूरी तरह तथ्यहीन है. महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्वराज की परिकल्पना की थी और भाजपा उसी दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे धरने-प्रदर्शन राजनीतिक हैं और वीबीजी राम जी योजना से देश के ग्रामीण परिवेश को आर्थिक मजबूती मिलेगी.

