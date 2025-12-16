Advertisement
मोहाली फायरिंग में मारे गए कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का हिमाचल के राजघराने से था गहरा नाता

Rana Balachauria Murder: मोहाली में कबड्डी कप के दौरान फायरिंग में मारे गए कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का हिमाचल प्रदेश के शाही परिवार से गहरा संबंध था। उनके पूर्वज बनगढ़ रियासत से जुड़े रहे और गुरु गोविंद सिंह जी से भी उनका ऐतिहासिक नाता बताया जाता है।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:38 PM IST

Una News: मोहाली में कबड्डी कप के दौरान हुई फायरिंग की घटना में मारे गए कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का संबंध हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शाही परिवार से बताया जा रहा है. उनके पूर्वज हिमाचल के ऊना जिले की बनगढ़ रियासत से जुड़े रहे हैं, जहां कभी उनके परिवार का राज रहा था.

जानकारी के अनुसार, राणा बलाचौरिया के पिता कंवर राजीव सिंह हैं, जबकि उनके पूर्वजों में राजा समित्रा चंद और कंवर शेर बहादुर सिंह जैसे नाम शामिल रहे हैं, जिनका शाही इतिहास से गहरा जुड़ाव रहा है. बनगढ़ उस दौर में एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी और उस समय वहां राजा रतन सिंह का शासन था.

गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा ऐतिहासिक संबंध
बताया जाता है कि सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी राणा बलाचौरिया के पूर्वजों के घर ठहरे थे. परंपराओं के अनुसार, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहीं 100 साखियां (शिक्षाएं) लिखी थीं। जिस स्थान पर गुरु साहिब ठहरे थे, वह आज पंजाब में एक पवित्र गुरुद्वारा स्थल के रूप में विकसित हो चुका है, जहां भव्य गुरुद्वारा भी बनाया गया है.

राणा बलाचौरिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर साझा किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी उनके घर 13 माह, 13 घंटे और 13 पल तक ठहरे थे. उनके अनुसार, उनके परिवार को गुरु साहिब की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसे वे अपना परम सौभाग्य मानते थे और उस घर को स्वर्ग समान बताते थे.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
दुखद पहलू यह भी है कि राणा बलाचौरिया की शादी को महज 11 दिन ही हुए थे और इस हादसे के बाद उनकी पत्नी विधवा हो गईं. उनका परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का रहने वाला था, हालांकि लंबे समय से वे पंजाब के बलाचौर (नवांशहर) क्षेत्र में रह रहे थे.

राणा बलाचौरिया की मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार और शाही घराने में शोक की लहर दौड़ गई. अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परिवार और रिश्तेदार पंजाब रवाना हो गए हैं, जबकि शाही परिवार के पैतृक घर पर ताला लटका हुआ है. यह घटना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गहरे शोक का कारण बन गई है.

Rana Balachauria Murder CaseUna NewsHimachal Pradesh

