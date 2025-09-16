हिमाचल में मॉनसून से मृतकों की संख्या 404 हुई, सार्वजनिक संपत्ति को ₹4,400 करोड़ से अधिक का नुकसान: SDMA

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में चल रही मॉनसून आपदा ने भारी तबाही मचाई है. 20 जून से अब तक प्रदेश में कुल 404 लोगों की जान जा चुकी है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने रविवार को पुष्टि की कि इनमें से 229 मौतें बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हुईं, जबकि 175 सड़क दुर्घटनाओं में जान गईं.

बारिश से हुई मौतें

एसडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार, बारिश से होने वाली मौतों का मुख्य कारण भूस्खलन, बादल फटना, डूबने की घटनाएं, करंट लगना, आकाशीय बिजली गिरना और मकानों का ढहना रहा. जिला-वार स्थिति देखें तो मंडी में सबसे अधिक 37 बारिश से जुड़ी मौतें हुईं, इसके बाद कांगड़ा में 34, कुल्लू में 31, चंबा में 28 और शिमला में 23 मौतें दर्ज की गईं. ये जिले सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं.

सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी नुकसान

इसी अवधि में सड़क हादसों में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई. मंडी और सोलन में 24-24 लोगों की मौत, चंबा में 22 और कांगड़ा में 21 मौतें दर्ज की गईं. फिसलन भरी सड़कों, अवरुद्ध मार्गों और अस्थिर ढलानों ने दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

सार्वजनिक संपत्ति को बड़ा नुकसान

एसडीएमए ने कुल आर्थिक नुकसान ₹4,48,905.58 लाख (₹4,489 करोड़) आंका है. सबसे अधिक क्षति सार्वजनिक संपत्ति को हुई, जिसमें सड़कें, पेयजल आपूर्ति, बिजली वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और ग्रामीण विकास से जुड़ी सुविधाएँ प्रभावित हुईं.

आवास, कृषि और पशुपालन पर भी असर

मॉनसून ने आवास और खेती-किसानी को भी भारी नुकसान पहुंचाया. कुल 1,616 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 8,278 घरों को आंशिक क्षति पहुंची. लगभग 29,000 हेक्टेयर में लगी फसलें नष्ट हुईं और 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी को नुकसान हुआ. पशुपालन क्षेत्र में 2,094 पशु और 26,955 मुर्गियां मारी गईं.

राहत कार्य जारी, परंतु चुनौतियां बनी हुईं

पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में सड़क मरम्मत, बिजली ट्रांसफॉर्मर की बहाली और जल आपूर्ति योजनाओं की मरम्मत शामिल है. हालांकि लगातार हो रही बारिश और बार-बार भूस्खलन के कारण राहत कार्य धीमा हो रहा है. प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्य किए जा रहे हैं. एसडीएमए ने लोगों से सतर्क रहने और फिसलन वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया

रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मंडी और कुल्लू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे. जयराम ठाकुर ने ANI से कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कुछ केंद्रीय मंत्रियों को नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल भेजा गया है. अजय टम्टा इस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रालय में प्रस्तुत करेंगे और उच्च स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा होगी.”

प्रधानमंत्री के दौरे के बाद प्रदेश में राहत कार्यों के लिए 7 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है.