हिमाचल में मानसून का कहर: मौत का आंकड़ा 380 पार, 4,300 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान

राजस्व विभाग - डीएम सेल, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में बेरहम मानसून ने इस सीजन में अब तक 380 लोगों की जान ले ली है और बुनियादी ढांचे और आजीविका को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया है.
रिपोर्ट के अनुसार, बारिश से जुड़ी आपदाओं जैसे भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में 215 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अवधि में सड़क हादसों में 165 लोगों ने जान गंवाई. इसके अलावा कई मौतें “अन्य” श्रेणी में दर्ज की गई हैं या जिनकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है.
सार्वजनिक संपत्ति को हुआ कुल नुकसान 4,30,676.05 लाख रुपये (करीब 4,306.76 करोड़ रुपये) आका गया है. इसमें सड़कों के बह जाना, पुलों का क्षतिग्रस्त होना, बिजली की लाइनों का टूटना और पेयजल योजनाओं के नष्ट होने जैसी घटनाएँ शामिल हैं।.
निजी संपत्ति का नुकसान भी बड़ा है, जहाँ सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त या रहने योग्य नहीं रह गए हैं. SEOC के आँकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक 137 भूस्खलन, 97 अचानक बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं.
इन घटनाओं ने न केवल आवागमन बाधित किया है, बल्कि कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों पर निर्भर होना पड़ा है. अधिकांश जिलों, यहाँ तक कि प्रमुख पर्यटन स्थलों से लेकर दूरस्थ पहाड़ी गाँवों तक, सभी जगहों पर असर देखा जा रहा है. कई सड़कों और राजमार्गों पर अब भी यातायात ठप है, जिससे राहत और बहाली कार्य में बाधा आ रही है.
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से नए भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बनी हुई है. संवेदनशील इलाक़ों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. राज्य सरकार राहत और बहाली कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रही है.