Himachal Disaster: हिमाचल में मानसून का कहर: मृतकों की संख्या बढ़कर 310 हुई, 2,450 करोड़ रुपये का नुकसान

Himachal Disaster: हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार चालू मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. 20 जून से अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 158 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने, डूबने, बिजली गिरने, करंट लगने और अन्य मौसम संबंधी कारणों से हुई हैं, जबकि 152 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है.

एसडीएमए के आंकड़ों से पता चलता है कि बारिश से संबंधित सबसे ज़्यादा मौतें मंडी (29), कांगड़ा (30), चंबा (14), किन्नौर (14) और कुल्लू (13) में हुईं. भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने ही कम से कम 19 लोगों की जान ले ली है, जिनमें से 33 की डूबने से मौत हुई है. बिजली का झटका लगने और बारिश से जुड़ी अन्य दुर्घटनाओं ने भी मृतकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है.

फिसलन भरी सड़कों, कम दृश्यता और भूस्खलन के मलबे के बीच बढ़ी सड़क दुर्घटनाओं में चंबा और मंडी में 22-22, कांगड़ा में 19, सोलन में 16 और शिमला में 15 लोगों की मौत हो गई. बिलासपुर (7), किन्नौर (14), कुल्लू (13) और अन्य जिलों में भी घातक दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं.

इस आपदा ने बुनियादी ढाँचे और आजीविका को भी भारी नुकसान पहुँचाया है.

सार्वजनिक संपत्ति को कुल अनुमानित नुकसान 2.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़कों के नुकसान में 1.31 लाख करोड़ रुपये, जल शक्ति विभाग (जेएसवी) ने जलापूर्ति और सिंचाई के नुकसान में 87,226 करोड़ रुपये और बिजली क्षेत्र ने बिजली के बुनियादी ढाँचे को 13,946 करोड़ रुपये का नुकसान बताया है.

निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है, 324 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 396 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, और हज़ारों दुकानें, गौशालाएँ और अन्य संरचनाएँ प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में 1,846 से ज़्यादा पशुधन और 25,755 मुर्गियों की हानि का भी उल्लेख है.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, तीन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 670 से ज़्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, 1,413 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर बाधित हुए हैं, और 420 जलापूर्ति योजनाएँ सेवा से बाहर हैं.

चंबा ज़िले के कुछ हिस्सों में नेटवर्क और सड़कों की खराबी के कारण संपर्क टूटा हुआ है. इसके विपरीत, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला ज़िलों के कई प्रमुख हिस्से भूस्खलन और मलबे के कारण दुर्गम हो गए हैं. अकेले मंडी में, राष्ट्रीय राजमार्ग 03 सहित 342 सड़कें बंद हैं, जबकि कुल्लू में 131 सड़कें अवरुद्ध हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग 305 बंद है। किन्नौर में, राष्ट्रीय राजमार्ग-05 निगुलसरी ट्रांडा में अवरुद्ध है.

कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में बिजली का बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और राज्य भर में कुल मिलाकर 1,400 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं. पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है, खासकर कुल्लू (88 योजनाएँ), मंडी (62) और कांगड़ा (148) में, जिससे हज़ारों निवासियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है.

अधिकारियों ने कहा कि बहाली का काम जारी है, लेकिन लगातार बारिश और बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण काम में बाधा आ रही है.

एसडीएमए ने जनता से प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा सलाह का पालन करने का आग्रह किया है.अधिकारियों ने कहा कि बहाली का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है, लेकिन रुक-रुक कर हो रही भारी बारिश और बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण काम में बाधा आ रही है. एसडीएमए ने संवेदनशील इलाकों के निवासियों से हाई अलर्ट पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है.