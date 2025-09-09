हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर; अब तक 370 लोगों की मौत, पीएम मोदी करेंगे हवाई सर्वेक्षण

Himachal Floods Fury: हिमाचल प्रदेश में जारी मानसून सीज़न अब तक 370 लोगों की जान ले चुका है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुसार, इनमें से 205 मौतें सीधे बारिश से जुड़ी घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, बादल फटने, डूबने, बिजली गिरने, करंट लगने और अन्य आपदाओं से हुई हैं, जबकि 165 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है.

एसडीएमए की 20 जून से 8 सितम्बर तक की रिपोर्ट राज्य में हुए व्यापक नुकसान की भयावह तस्वीर पेश करती है. इस अवधि में 434 लोग घायल हुए और 41 अब भी लापता हैं. आपदा में 1,480 पशुधन और 26,955 से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है.

बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान

बारिश और भूस्खलन के कारण 5,354 सड़कें, 83 पेयजल योजनाएं और 7,002 बिजली ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त या बाधित हुए हैं. सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करीब 4,122.46 करोड़ रुपये आंका गया है. निजी संपत्तियों — जैसे मकान, दुकानें, फसलें और पशुशालाएं — को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

जिला-वार स्थिति

जिला स्तर पर मंडी में सबसे अधिक 37 मौतें हुईं. इसके बाद कांगड़ा (32), कुल्लू (26) और चंबा व शिमला में 21-21 मौतें दर्ज की गईं.

एसडीएमए ने चेतावनी दी है कि राज्य के कई दुर्गम इलाकों में अब भी बहाली का काम जारी है और मानसून सक्रिय रहने से मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है. बयान में कहा गया है कि “इस बार मानसून से हुई तबाही हाल के वर्षों में अभूतपूर्व है, चाहे वह जनहानि हो या फिर ढांचागत नुकसान.”

पीएम मोदी का दौरा

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 सितम्बर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे. वह कांगड़ा जिले में दोपहर 1:30 बजे पहुंचकर अधिकारियों से उच्चस्तरीय बैठक करेंगे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा आपदा मित्र टीमों से मुलाकात करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब के बाढ़ग्रस्त व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे.

करीब 4:15 बजे वह पंजाब के गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे.

प्रधानमंत्री का यह सीधा दौरा दोनों राज्यों में राहत और पुनर्वास कार्यों की नज़दीकी निगरानी और प्रभावित जनता को हरसंभव सहायता देने के उद्देश्य से किया जा रहा है.