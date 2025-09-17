Himachal Monsoon: हिमाचल में बारिश का कहर जारी, मृतकों की संख्या बढ़कर 417 पहुंची
Himachal Monsoon: हिमाचल में बारिश का कहर जारी, मृतकों की संख्या बढ़कर 417 पहुंची

SDMA Report: हिमाचल में मानसून ने भारी मानवीय और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है, जिसमें अब तक 417 मौतें हुई हैं, जिनमें भूस्खलन, अचानक बाढ़ और डूबने जैसी वर्षाजनित घटनाओं में 236 और सड़क दुर्घटनाओं में 181 मौतें शामिल हैं, SDMA ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

 

Sep 17, 2025

Himachal Monsoon: हिमाचल में बारिश का कहर जारी, मृतकों की संख्या बढ़कर 417 पहुंची

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीज़न ने भारी तबाही मचाई है. राज्य में अब तक कुल 417 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 236 मौतें बारिश से जुड़ी घटनाओं जैसे भूस्खलन, फ्लैश फ़्लड और डूबने से हुई हैं, जबकि 181 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है. यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने मंगलवार को दी.

20 जून से अब तक हुई भारी बारिश से उत्पन्न आपदाओं ने 477 लोगों को घायल कर दिया है और 45 लोग लापता हैं. साथ ही 2,407 से अधिक पशुओं और करीब 27,000 मुर्गियों की भी मौत हुई है.

आवास और आजीविका पर बड़ा असर
राज्य में अब तक 1,668 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 29,362 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, जबकि 584 दुकानें और फैक्ट्रियां नष्ट हो गई हैं. इसके अतिरिक्त 2,000 से अधिक गोशालाएं और मजदूरों के अस्थायी झोंपड़े ढह गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं.

आर्थिक नुकसान
प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य को 4,582 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है, जिसकी क्षति 2,800 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके बाद जल शक्ति विभाग को 1,40,531 लाख रुपये और बिजली विभाग को 13,946 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. साथ ही स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएँ, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास परियोजनाएँ भी प्रभावित हुई हैं.

सबसे प्रभावित जिले
मंडी जिले में सबसे ज्यादा 66 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद कांगड़ा (57), चंबा (50), शिमला (47), कुल्लू (44) और ऊना (27) शामिल हैं. घटनाओं में 52 मौतें भूस्खलन से, 11 मौतें फ्लैश फ़्लड से, 17 मौतें बादल फटने से, 40 मौतें डूबने से और अन्य कारणों जैसे करंट लगने व सांप के काटने से हुई हैं.

आगे की स्थिति
SDMA ने बताया कि लगातार हो रही बारिश ने सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाला है. सड़कों, सिंचाई चैनलों, बिजली व्यवस्था और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है. राहत और पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन और सड़क धंसने से काम में कठिनाई आ रही है.

अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि बारिश से संबंधित जोखिम वाले क्षेत्रों में और भी हादसों की संभावना बनी हुई है.

Himachal Monsoon

;