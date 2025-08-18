हिमाचल में मानसून का तांडव, 350 सड़कें और 1000 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर ठप

Himachal Monsoon 2025: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से सार्वजनिक ढांचों को व्यापक नुकसान पहुंचा है और इस मानसून सीजन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है.

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) के अनुसार, 17 अगस्त की शाम तक राज्य में 352 सड़कें, जिनमें तीन राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, अब भी बंद हैं. वहीं 1,067 पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डीटीआर) और 116 पानी की आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हैं.

प्राधिकरण ने बताया कि 20 जून से अब तक मानसून की तबाही में 263 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 136 लोगों की जान भूस्खलन, बादल फटने और मकान ढहने जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं में गई, जबकि 127 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है.

सबसे ज्यादा सड़क अवरोध मंडी जिले में रिपोर्ट हुए हैं (201 सड़कें), इसके बाद कुल्लू (63) और कांगड़ा (27) का स्थान है. राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल्लू का एनएच-305, किन्नौर का एनएच-05 और मंडी का एनएच-21 भूस्खलन और बाढ़ के कारण बंद हैं.

बिजली आपूर्ति पर भी भारी असर पड़ा है. सिर्फ कुल्लू जिले में 557 ट्रांसफॉर्मर बाधित हुए हैं, इसके बाद मंडी (385) और लाहौल-स्पीति (112) का स्थान है. जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिसमें मंडी में 44 और कुल्लू में 9 योजनाएं बंद हैं.

अधिकारियों ने बताया कि बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन लगातार भूस्खलन, बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बाधाएं इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं.

एचपीएसडीएमए ने कहा, "स्थिति कई जिलों में गंभीर बनी हुई है, खासकर मंडी, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में, जहां भारी बारिश से सड़क संपर्क, बिजली और पानी की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं."

अधिकारियों के अनुसार, मंडी जिले में सड़क संपर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 201 सड़कें बंद हैं, जिनमें रणनीतिक एनएच-03 भी शामिल है. कुल्लू में 63 सड़कें भूस्खलन से बंद हैं, जिनमें खानाग पर एनएच-305 शामिल है. किन्नौर में भी टिंकू नाला पर एनएच-05 बाधित हुआ है. (एएनआई)