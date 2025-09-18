हिमाचल में बरपा मानसून का कहर: अब तक 419 की मौत, 517 सड़कें बंद, हजारों करोड़ की संपत्ति को नुकसान

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुसार, 20 जून से अब तक प्रदेश में कुल 419 लोगों की जान गई है. इनमें से 237 मौतें बारिश से जुड़े हादसों—जैसे भूस्खलन, बादल फटना, अचानक आई बाढ़, डूबना और बिजली गिरने से हुईं, जबकि 182 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए. इसके अलावा 479 लोग घायल हुए हैं और 45 लोग अब भी लापता हैं.

सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था चरमराई

-प्रदेश में 517 सड़कें ठप हैं, जबकि 441 बिजली ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. 274 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं.

-मंडी जिले में सबसे ज़्यादा 187 सड़कें बंद हैं, इसके बाद कुल्लू में 155, शिमला में 51 और चंबा में 26 सड़कें बाधित हुई हैं.

-मंडी में ही 329 ट्रांसफार्मर और 180 जल योजनाएं ठप हैं. शिमला और कुल्लू में 38-38 जल योजनाएं बाधित हुई हैं.

-राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (मनाली-अटल टनल) और एनएच-503ए (ऊना) भी प्रभावित हुए हैं.

मकानों और दुकानों को भारी नुकसान

मानसून सीज़न में अब तक:

1,676 घर पूरी तरह ध्वस्त,

29,365 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त,

587 दुकानें/कारखाने तबाह हुए हैं.

सार्वजनिक ढांचे को अब तक ₹4,595 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है. इनमें

लोक निर्माण विभाग (PWD) को ₹2,803 करोड़,

जल शक्ति विभाग को ₹1,413 करोड़,

बिजली विभाग को ₹139 करोड़ का नुकसान हुआ है.

जिला अनुसार मौतों का आंकड़ा

सबसे ज़्यादा मौतें मंडी (66) में हुई हैं। इसके बाद कांगड़ा (57), चंबा (50), शिमला (47) और कुल्लू (44) में लोगों ने जान गंवाई.

भूस्खलन में 52,

बादल फटने से 17,

फ्लैश फ्लड से 11,

डूबने से 40 लोगों की मौत हुई है.

पुनर्स्थापना कार्य युद्धस्तर पर

SDMA ने बताया कि राहत एवं बहाली कार्य तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन और बारिश से दिक़्क़तें बढ़ रही हैं. प्राधिकरण ने इसे “अभूतपूर्व आपदा” बताते हुए लोगों से ग़ैर-ज़रूरी यात्रा से बचने की अपील की है.