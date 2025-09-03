Sirmaur News: राष्ट्रीय राजमार्ग 707 सहित क्षेत्र की अधिकतर सड़कें बंद
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2907195
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Sirmaur News: राष्ट्रीय राजमार्ग 707 सहित क्षेत्र की अधिकतर सड़कें बंद

Sirmaur New: लगातार हो रही बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:24 PM IST

Trending Photos

Sirmaur News: राष्ट्रीय राजमार्ग 707 सहित क्षेत्र की अधिकतर सड़कें बंद

Sirmaur News (ज्ञान प्रकाश): लगातार हो रही बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है. सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्जन भर से अधिक स्थानों पर स्लाइड आया है. शिलाई के डक्करधार के समीप पिछले तीन दिनों से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग को बुद्धवार सुबह खोल दिया गया था मगर, अब फिर से मार्ग बंद होने की सूचना है. सैकड़ो वाहन जहां के तहां फंसे हैं. सेब सहित नगदी फसलों की ढुलाई बिल्कुल बंद हो गई है. इसकी वजह से क्षेत्र में लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

सिरमौर जिले के लगभग आधे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बंद होने से यातायात ठप्प हो गया है. सिरमौर सहित शिमला जिले की लगभग डेढ़ सौ पंचायत को जोड़ने वाला यह राजमार्ग दर्जनों स्थानों पर बंद पड़ा रहा. राजमार्ग पर जगह-जगह बड़े लैंडस्लाइड आए हैं. हालांकि अधिकतर स्थानों पर सड़क से मलवा हटा दिया गया है मगर, कई स्थान अब भी बंद पड़े हैं. लगातार हो रही बारिश की वजह से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना बेहद खतरनाक हो गया है. कब कहां लैंडस्लाइड आ जाए इसका पता ही नहीं चल पाता. सड़क मार्ग बंद होने की वजह स सेब सहित शिमला मिर्च, टमाटर, फ्रेंच बीन और अदरक आदि नगदी फसलों की ढुलाई बिल्कुल बंद हो गई है.

अन्य राज्यों से आए फल सब्जियों के व्यापारी भी जहां-तहां फंसे हुए हैं. अधिकतर नगदी फैसले खेतों में पड़े-पड़े ही खराब हो गई हैं. बरसात से पैदा हुए हालात की वजह से क्षेत्र के फल सब्जी उत्पादकों को लाखों रुपए के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्र में अन्य संपर्क मार्गों के भी ऐसे ही हालात हैं अधिकतर सके लैंडस्लाइड आने की वजह से टूट चुकी है कहीं बड़े-बड़े पेड़ गिरे हैं। लिहाजा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अधिकतर संपर्क मार्गों पर भी यातायात बंद पड़ा है. हालांकि प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क मार्गों को खोलने के प्रयास में जुटा है.

मगर, लगातार हो रही बरसात के कारण सड़क के रेस्टोरेशन के काम में बाधाएं आ रही हैं. एसडीएम शिलाई वेद प्रकाश ने बताया कि सड़क को खोलने का कार्य लगातार चला हुआ है. संपर्क मार्गों को भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है मगर, बारिश की वजह से रिस्टोरेशन का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है.

TAGS

Sirmaur newsSirmaur Landslidehindi news

Trending news

Raghav Chadha
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Nangal News
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ 7-7 ਫੁੱਟ ਖੋਲ੍ਹੇ; ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
Punjab school holidays
ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
Ferozepur news
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਸ਼ੂ ਬੱਬਰ ਦੇ ਘਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
mandi landslide
मंडी में लैंडस्लाइड के कारण अब तक छे लोगों हो चुकी मौत; बचाव कार्य जारी
Machhiwara News
ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ; ਧੁੱਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਉਤੇ ਬੋਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
Chamkaur Sahib
ਪਿੰਡ ਰਸੀਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Punjab Flood Crisis
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ; 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
firozpur news
ਡੀਸੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
;