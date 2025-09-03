Sirmaur News: राष्ट्रीय राजमार्ग 707 सहित क्षेत्र की अधिकतर सड़कें बंद

Sirmaur News (ज्ञान प्रकाश): लगातार हो रही बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है. सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्जन भर से अधिक स्थानों पर स्लाइड आया है. शिलाई के डक्करधार के समीप पिछले तीन दिनों से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग को बुद्धवार सुबह खोल दिया गया था मगर, अब फिर से मार्ग बंद होने की सूचना है. सैकड़ो वाहन जहां के तहां फंसे हैं. सेब सहित नगदी फसलों की ढुलाई बिल्कुल बंद हो गई है. इसकी वजह से क्षेत्र में लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

सिरमौर जिले के लगभग आधे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बंद होने से यातायात ठप्प हो गया है. सिरमौर सहित शिमला जिले की लगभग डेढ़ सौ पंचायत को जोड़ने वाला यह राजमार्ग दर्जनों स्थानों पर बंद पड़ा रहा. राजमार्ग पर जगह-जगह बड़े लैंडस्लाइड आए हैं. हालांकि अधिकतर स्थानों पर सड़क से मलवा हटा दिया गया है मगर, कई स्थान अब भी बंद पड़े हैं. लगातार हो रही बारिश की वजह से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना बेहद खतरनाक हो गया है. कब कहां लैंडस्लाइड आ जाए इसका पता ही नहीं चल पाता. सड़क मार्ग बंद होने की वजह स सेब सहित शिमला मिर्च, टमाटर, फ्रेंच बीन और अदरक आदि नगदी फसलों की ढुलाई बिल्कुल बंद हो गई है.

अन्य राज्यों से आए फल सब्जियों के व्यापारी भी जहां-तहां फंसे हुए हैं. अधिकतर नगदी फैसले खेतों में पड़े-पड़े ही खराब हो गई हैं. बरसात से पैदा हुए हालात की वजह से क्षेत्र के फल सब्जी उत्पादकों को लाखों रुपए के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्र में अन्य संपर्क मार्गों के भी ऐसे ही हालात हैं अधिकतर सके लैंडस्लाइड आने की वजह से टूट चुकी है कहीं बड़े-बड़े पेड़ गिरे हैं। लिहाजा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अधिकतर संपर्क मार्गों पर भी यातायात बंद पड़ा है. हालांकि प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क मार्गों को खोलने के प्रयास में जुटा है.

मगर, लगातार हो रही बरसात के कारण सड़क के रेस्टोरेशन के काम में बाधाएं आ रही हैं. एसडीएम शिलाई वेद प्रकाश ने बताया कि सड़क को खोलने का कार्य लगातार चला हुआ है. संपर्क मार्गों को भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है मगर, बारिश की वजह से रिस्टोरेशन का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है.