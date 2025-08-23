Sirmour News: श्री रेणुका जी और कौंलावाला भूंड सैनवाला सड़क मार्गों पर टूटे पहाड़

Sirmour News: भारी बारिश की वजह से श्री रेणुका जी तीर्थ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क सतोन श्री रेणुका जी सड़क आज बंद हो गई है. सड़क पर अम्बोन खड्ड के पास पहाड़ से भारी मात्रा में मिट्टी और मलवा आ गया है. यह मलवा सड़क के लगभग 100 मी हिस्से में फैल गया है. समीप के कुछ घरों में भी मलबा घुसने का खतरा पैदा हो गया है.

जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है. जिसकी वजह से क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. भारी बरसात के कारण अम्बोन खड्ड में पिछली रात से ही मलवा आना शुरू हो गया था. यहां पर पुल या किसी कोई अन्य तरह की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में यहां मलवा सीधा सड़क से होते हुए गिरी नदी की और चलता है.

बताया जा रहा है कि लाखों टन मलवा सड़क की तरफ को चला है. परेशानी की बात यह है कि मलवा सतोन की तरफ रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा है. जिससे यहां कई घरों को खतरा पैदा हो गया है. हालांकि, पीडब्ल्यूडी विभाग ने मार्ग को ठीक करने के लिए मशीन भेज दी है मगर, लगातार बारिश के चलते सड़क ठीक करने के काम में भी बाधा आ रही है.

वहीं दूसरी तरफ कौंला वाला भूंड वाया सैनवाला सड़क पर भी भारी भूस्खलन हुआ है. यहां मालवा आने और पहाड़ टूटने से सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. जिला मुख्यालय नाहन को जोड़ने वाली इस सड़क पर यातायात ठप हो गया है. इसके अलावा भी जिले भर में कई लिंक रोड बारिश के कारण मलवा आने से बंद पड़े हैं.

