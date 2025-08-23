Sirmour News: श्री रेणुका जी और कौंलावाला भूंड सैनवाला सड़क मार्गों पर टूटे पहाड़
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2893315
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Sirmour News: श्री रेणुका जी और कौंलावाला भूंड सैनवाला सड़क मार्गों पर टूटे पहाड़

Sirmour News: भारी बारिश की वजह से श्री रेणुका जी तीर्थ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क सतोन श्री रेणुका जी सड़क आज बंद हो गई है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:21 PM IST

Trending Photos

Sirmour News: श्री रेणुका जी और कौंलावाला भूंड सैनवाला सड़क मार्गों पर टूटे पहाड़

Sirmour News: भारी बारिश की वजह से श्री रेणुका जी तीर्थ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क सतोन श्री रेणुका जी सड़क आज बंद हो गई है. सड़क पर अम्बोन खड्ड के पास पहाड़ से भारी मात्रा में मिट्टी और मलवा आ गया है. यह मलवा सड़क के लगभग 100 मी हिस्से में फैल गया है. समीप के कुछ घरों में भी मलबा घुसने का खतरा पैदा हो गया है.

जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है. जिसकी वजह से क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. भारी बरसात के कारण अम्बोन खड्ड में पिछली रात से ही मलवा आना शुरू हो गया था. यहां पर पुल या किसी कोई अन्य तरह की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में यहां मलवा सीधा सड़क से होते हुए गिरी नदी की और चलता है.

बताया जा रहा है कि लाखों टन मलवा सड़क की तरफ को चला है. परेशानी की बात यह है कि मलवा सतोन की तरफ रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा है. जिससे यहां कई घरों को खतरा पैदा हो गया है. हालांकि, पीडब्ल्यूडी विभाग ने मार्ग को ठीक करने के लिए मशीन भेज दी है मगर, लगातार बारिश के चलते सड़क ठीक करने के काम में भी बाधा आ रही है.

यह भी पढ़ें: विपक्ष ने फिर किया राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बायकॉट, आपदा राहत को लेकर सरकार पर साधा निशाना

वहीं दूसरी तरफ कौंला वाला भूंड वाया सैनवाला सड़क पर भी भारी भूस्खलन हुआ है. यहां मालवा आने और पहाड़ टूटने से सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. जिला मुख्यालय नाहन को जोड़ने वाली इस सड़क पर यातायात ठप हो गया है. इसके अलावा भी जिले भर में कई लिंक रोड बारिश के कारण मलवा आने से बंद पड़े हैं.

यह भी पढ़ें: मंडी–कुल्लू हाईवे पर यात्रियों से लूट-खसोट पर रोक, डीसी मंडी ने जारी किए सख्त आदेश

 

TAGS

sirmour newsSaturn Shri RenukajiKaulawalahindi news

Trending news

Gidderbaha news
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ; ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Lionel Messi
ਸਟਾਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ; ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ਮੈਚ
Chamoli Cloudburst
ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਮਲਬਾ
tiktok ban
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ TikTok ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼
fazilka news
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਉਪਰੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
Jaswinder Bhalla Cremation
ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ; ਕਲਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
hoshiarpur news
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ; ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਅਗਸਤ 2025
Shiromani Akali Dal
ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ- ਢੀਂਡਸਾ
;