सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला

Hamirpur News: हमीरपुर में प्रदेश भाजपा शहरी प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर से आए हुए शहरी प्रकोष्ठ के सदस्यों और पदाधिकारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:29 PM IST

Hamirpur News: हमीरपुर में प्रदेश भाजपा शहरी प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर से आए हुए शहरी प्रकोष्ठ के सदस्यों और पदाधिकारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ जनता के बीच जाने का आह्वान किया.

इस मौके पर हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल अजमेर सिंह ठाकुर उपस्थित रहे. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की भ्रष्ट निकम्मी सरकार के चलते प्रदेश पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया है महिलाओं और युवाओं को झूठी ग्रंथियां देकर ठगा है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ने का प्रयास कर रही है जिसको भाजपा द्वारा बेनकाब किया जाएगा. प्रदेश की कांग्रेस सरकार को केंद्र के द्वारा 1 लाख 62 हजार करोड़ रूपया तीन सरकारी योजनाओं के तहत दिया गया है. अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि लाखों करोड़ों रुपए कर्ज लेने के बावजूद भी विकास कहाँ पर हुआ इसे स्पष्ट किया जाए.

वही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने एआई का राजनीतिक विरोध नहीं राष्ट्र विरोध किया है. कांग्रेस पार्टी ने नियमों का लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन किया है और मर्यादाओं को तार तार करने का कार्य किया है. अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस कांग्रेस को विकास, तकनीक और देश विरोधी करार दिया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री का विरोध करते-करते भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध करने लग पड़े. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कपड़े खोलकर आई का विरोध किया गया जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमकर निंदा हो रही है.

