सांसद अनुराग ठाकुर बने हिमाचल ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष, कार्यकारिणी में 17 नए सदस्य शामिल

Anurag Thakur HPOA President: पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन (HPOA) का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया. यह चुनाव रविवार को आयोजित वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान हुआ, जिसमें पूरे राज्य से सदस्यों की भारी भागीदारी रही.

वार्षिक आम बैठक में अनुराग ठाकुर को सर्वसम्मत रूप से अध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी में कुल 17 सदस्य शामिल हैं. अनुराग ठाकुर पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष 2015-17 तक रह चुके हैं और इसके बाद 2021-24 तक केंद्रीय खेल मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं.

पुराने अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर को HPOA का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया. विधायक बलबीर वर्मा को सीनियर उपाध्यक्ष और राजेश भंडारी तथा अमिताभ शर्मा को क्रमशः महासचिव और कोषाध्यक्ष बनाया गया. इसके अलावा, ईश्वर रोहल, उषा बरवाड़िया, नरेंद्र अत्रि को उपाध्यक्ष और राज कुमार निट्टू, राहुल पाठानिया, रमेश चौहान को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया.

अपने संबोधन में अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने एसोसिएशन की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सभी ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए योग्य कोचों की संख्या बढ़ाने और युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए निचले स्तर पर खेल भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उन्होंने हिमाचल प्रदेश को उच्च-altitude और endurance खेलों के लिए प्राकृतिक केंद्र के रूप में उजागर किया.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में खेलों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए और नई कार्यकारिणी टीम पारदर्शी, प्रभावी और दूरदर्शी खेल प्रशासन के लिए मिलकर काम करेगी. उन्होंने नए निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और खेल विकास में सकारात्मक बदलाव लाने का भरोसा जताया.