सांसद कंगना रनौत ने दी विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई, कहा- कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं

Mandi News: मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज सुंदरनगर के मुख्य बाजार में बचत उत्सव यात्रा निकाली. इस दौरान उन्होंने आम जनता से बातचीत की और नए जीएसटी नियमों पर चर्चा करते हुए बताया कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शिता और बचत लाने वाली है.

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं प्रदेश पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उनकी शादी पर शुभकामनाएं दीं. कंगना ने कहा कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है.

यह सिर्फ राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है. उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह एक सम्मानिय व्यक्ति थे और मैं भी उनका सम्मान करती रही हूं. वहीं किसान आंदोलन और उससे जुड़ी उनकी विवादित टिप्पणी के सवाल पर कंगना ने जवाब देने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है. इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को न्यायालय में होनी है और अब तक कंगना को कोई राहत नहीं मिली है. इस अवसर पर कंगना रनौत ने स्थानीय विधायक राकेश जंवाल और सैंकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुंदरनगर के महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान भोजपुर बाजार में दुकानदारों को नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर केंद्र सरकार के उपहार की जानकारी दी गई.