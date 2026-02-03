Advertisement
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ₹12.25 करोड़ की चिंतपूर्णी पेयजल योजना का किया निरीक्षण

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ₹12.25 करोड़ की चिंतपूर्णी पेयजल योजना का निरीक्षण किया. भूमि विवाद सुलझने के बाद 10 हजार लोगों को मिलेगा लाभ.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:17 PM IST

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ₹12.25 करोड़ की चिंतपूर्णी पेयजल योजना का किया निरीक्षण

Una News: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इस अवसर पर ₹12.25 करोड़ की लागत से तैयार चिंतपूर्णी पेयजल योजना का निरीक्षण किया. उन्होंने स्वामी हेमानंद महाराज की पदयात्रा में भी भाग लिया.

भूमि देने वाले परिवार का जताया आभार
निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर कालिया परिवार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने पुजारी राजेंद्र कालिया और डॉ. दीक्षा कालिया का मुंह मीठा करवा कर सम्मान किया. यह परियोजना लंबे समय से भूमि विवाद के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित हो रही थी.

10 हजार लोगों को मिलेगा फायदा
पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बताया कि उनके व्यक्तिगत प्रयासों और प्रशासनिक स्तर पर किए गए संवाद के बाद भू-स्वामियों से सहमति बनी, जिससे यह महत्वपूर्ण योजना अब पूरी तरह से शुरू हो सकेगी.
उन्होंने कहा कि योजना के पूर्ण संचालन से चिंतपूर्णी क्षेत्र की लगभग 10,000 आबादी को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा.

कलरुही से पानी लिफ्टिंग का कार्य शुरू
डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत कलरुही से पानी लिफ्ट करने का कार्य सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को धरातल पर उतारने में स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह बबलू की भी अहम भूमिका रही है.

