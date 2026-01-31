मेहनतकश मजदूर की खच्चर हुई लापता, सूचना देने पर 10 हजार इनाम घोषित

Sundernagar Missing Mule: सुंदरनगर क्षेत्र में मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले खच्चर मालिक बुद्धि राम के लिए बीते कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे रहे हैं. बिलासपुर जिले के गांव पंजगाईं निवासी बुद्धि राम, सुंदरनगर के पुंघ क्षेत्र में खच्चरों के जरिए रेत-बजरी ढोने का काम करते हैं. हाल ही में उनकी छह खच्चरों में से एक भूरे रंग की खच्चर लापता हो गई, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है.

जानकारी के मुताबिक 13 जनवरी को अवकाश के दिन बुद्धि राम अपनी छह खच्चरों को झील के किनारे चराने ले गए थे. कुछ समय बाद जब वे वापस लौटे तो सभी खच्चर गायब मिलीं. उन्होंने तुरंत आसपास खोजबीन की और स्थानीय लोगों से मदद मांगी. अगले दिन पांच खच्चर अलग-अलग जगहों से मिल गईं, लेकिन एक भूरे रंग की खच्चर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है.

मीडिया से बातचीत में बुद्धि राम ने बताया कि खच्चरों के बिना उनका काम पूरी तरह ठप हो गया है और परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है. उन्होंने अपील की है कि यदि किसी को उनकी भूरे रंग की खच्चर दिखे, तो मोबाइल नंबर 9736231943 पर तुरंत सूचना दें. सही जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

बुद्धि राम ने प्रशासन और क्षेत्रवासियों से भी सहयोग की गुहार लगाई है. वहीं, डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भूरे रंग की खच्चर दिखे तो मानवता के नाते जानकारी साझा करें, ताकि एक मेहनतकश परिवार की आजीविका फिर से पटरी पर लौट सके.