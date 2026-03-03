नाहन​ में महिलाओं की सराहनीय पहल, होली के लिए तैयार किए 15 क्विंटल हर्बल रंग

Nahan Herbal Holi Colors: जिले में एनआरएलएम के अंतर्गत लगभग 4000 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं. इनमें से 200 समूहों ने मिलकर प्राकृतिक सामग्री से हर्बल रंग तैयार किए। इन रंगों की बिक्री ‘हिमईरा’ दुकानों के अलावा विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर भी की जा रही है. नाहन में लगाए गए विशेष स्टॉल पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर हर्बल रंग खरीद रहे हैं.
Trending Photos
Nahan Herbal Holi Colors: सिरमौर जिले में होली के अवसर पर महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है. National Rural Livelihood Mission (एनआरएलएम) के तहत संचालित 200 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस वर्ष 15 क्विंटल हर्बल रंग तैयार किए हैं, जिनमें से 10 क्विंटल से अधिक रंग पहले ही बिक चुके हैं. इन रंगों को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.
जिले में एनआरएलएम के अंतर्गत लगभग 4000 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं. इनमें से 200 समूहों ने मिलकर प्राकृतिक सामग्री से हर्बल रंग तैयार किए। इन रंगों की बिक्री ‘हिमईरा’ दुकानों के अलावा विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर भी की जा रही है. नाहन में लगाए गए विशेष स्टॉल पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर हर्बल रंग खरीद रहे हैं.
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला संगीता ने बताया कि इन रंगों को फूलों, फलों के रंग, चुकंदर और अरारोट जैसी प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया गया है. ये रंग पूरी तरह केमिकल-फ्री हैं और त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते. उन्होंने कहा कि हर वर्ष होली पर रंगों की बिक्री से महिलाओं को अच्छी आमदनी होती है, जो उनके लिए रोजगार का बड़ा साधन बन चुकी है.
वहीं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हर साल एनआरएलएम से जुड़ी महिलाएं हर्बल रंग तैयार करती हैं. इस वर्ष 15 क्विंटल से अधिक रंग बनाने का लक्ष्य रखा गया था. तैयार रंगों की बिक्री जिले की सभी हिमईरा शॉप्स और अन्य स्थानों पर लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से की जा रही है. अब तक 10 क्विंटल से अधिक रंगों की बिक्री हो चुकी है.
स्टॉल पर रंग खरीदने पहुंचे उपभोक्ताओं ने बताया कि बाजार में बिकने वाले रासायनिक रंगों की तुलना में ये हर्बल रंग सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं. महिलाओं की इस पहल से जहां लोगों को सुरक्षित होली खेलने का विकल्प मिला है, वहीं दूसरी ओर यह महिलाओं की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम भी बन गया है.
स्वयं सहायता समूहों द्वारा हरा, पीला, लाल, नारंगी और गुलाबी रंग तैयार किए गए हैं, जो इस बार की होली को सुरक्षित और रंगीन बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.