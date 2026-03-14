एचआरटीसी बस में गूंजी किलकारी, महिला ने सफर के दौरान बच्ची को दिया जन्म

Hrtc Bus Delivery Case: हिमाचल प्रदेश के नाहन में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में महिला के प्रसव का अनोखा मामला सामने आया है. ददाहू से नाहन की ओर जा रही बस में एक गर्भवती महिला ने रास्ते में ही बच्ची को जन्म दे दिया.

जानकारी के अनुसार Himachal Road Transport Corporation की बस अपने निर्धारित समय पर ददाहू से नाहन के लिए रवाना हुई थी. रास्ते में मलगांव के पास गर्भवती महिला सरोज अपने पति और मां के साथ मेडिकल कॉलेज नाहन जाने के लिए बस में सवार हुई.

नाहन से करीब 12 किलोमीटर पहले दोसड़का के समीप महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और कुछ ही देर में उसने बस में ही बच्ची को जन्म दे दिया. बस में मौजूद एक महिला यात्री ने तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा को इसकी सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

बस चालक लगातार बस को नाहन की ओर बढ़ाता रहा और बनोग के पास पहुंचने पर मां और नवजात को 108 Ambulance Service की एंबुलेंस में शिफ्ट किया गया. इसके बाद दोनों को तुरंत Dr. YS Parmar Medical College and Hospital पहुंचाया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में मां और बच्ची का इलाज चल रहा है और दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि संभवतः प्रदेश में यह पहला मामला है जब किसी महिला ने एचआरटीसी बस में बच्चे को जन्म दिया हो.