Nahan News: 6 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले का हुआ आगाज

Nahan News: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले 6 दिवसीय श्री रेणुका जी मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर मेले की शुरुआत की. इस अवसर पर रेणुका घाटी भगवान परशुराम और मां रेणुका के जयकारों से गूंज उठी.

मुख्यमंत्री द्वारा मेले का शुभारंभ किया जाना था, किंतु हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण वे यहां नहीं पहुंच सके.

स्कूल मैदान में विभिन्न स्थानों से आई देवपालकियों का सांस्कृतिक मिलन हुआ. मुख्य अतिथियों द्वारा पालकी को कंधा देने के बाद भव्य शोभायात्रा परंपरागत ढोल-नगाड़ों के साथ परशुराम मंदिर परिसर तक पहुंची. इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा.

मीडिया से बातचीत में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेशवासियों को मेले की शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से यह मेला अत्यंत महत्वपूर्ण है और दूर-दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि मेले और त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं और ऐसे आयोजनों से परंपराएँ जीवित रहती हैं.

हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सिरमौर जिला में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश सरकार यहां के विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि जिले से कांग्रेस के केवल तीन विधायक होने के बावजूद एक मंत्री पद और एक विधानसभा उपाध्यक्ष का पद सिरमौर को मिला है, जो जिले के महत्व को दर्शाता है.

उन्होंने यह भी कहा कि सिरमौर जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मांगों व समस्याओं को जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि उनके समाधान की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जा सकें.