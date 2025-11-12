Nahan News: अब “तीसरी आंख” रखेगी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर, जिले में लगाए गए 6 ITMS कैमरे

यातायात को सुचारू रूप से चलने के मकसद से पुलिस विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. इसी कड़ी में जिला में 6 ITMS कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं. यह कैमरे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के साथ-साथ कई मायनों में पुलिस के लिए फायदेमंद साबित होंगे.
Nahan News: जिला में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस विभाग ने 6 आधुनिक ITMS कैमरे स्थापित किए हैं. ये कैमरे अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर “तीसरी आंख” की तरह नजर रखेंगे. ट्रैफिक कंट्रोल के साथ-साथ ये सिस्टम आने वाले महीनों में क्राइम कंट्रोल में भी पुलिस के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने बताया कि यातायात को सुचारू रूप से चलाने के मकसद से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. इसी दिशा में जिले के विभिन्न स्थानों पर 6 ITMS कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं. इनमें से 2 कैमरे पहले से कार्यरत थे, जबकि 4 नए कैमरे हाल ही में लगाए गए हैं.
उन्होंने बताया कि इन कैमरों की मदद से ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने, और अन्य ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर निगरानी रखी जा रही है. उल्लंघन करने वालों के चालान भी कैमरा फुटेज के आधार पर जारी किए जा रहे हैं.
एएसपी रोल्टा ने कहा कि ये कैमरे केवल ट्रैफिक मॉनिटरिंग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपराध नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाएंगे. घटनाओं के समय वाहनों की पहचान, रूट ट्रैकिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर इन कैमरों के जरिये निगरानी रखी जाएगी.
उन्होंने बताया कि नाहन शहर के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत सभी कैमरों की मॉनिटरिंग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से की जाएगी. कनेक्टिविटी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी कैमरे एकीकृत प्रणाली के तहत कार्य करेंगे.
जिला पुलिस का कहना है कि इस आधुनिक तकनीक से ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ जनता में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.