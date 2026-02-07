बिना वैध दस्तावेज भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की महिला न्यायिक हिरासत में

Uzbekistan Woman Arrested in Nahan: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में नाहन पुलिस ने बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की एक विदेशी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल महिला को सेंट्रल जेल नाहन में रखा गया है और पुलिस मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार महिला ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था. जांच में सामने आया है कि महिला पहले वैध वीजा पर नेपाल पहुंची थी, लेकिन वहां से बिना भारतीय वीजा के भारत में दाखिल हो गई. हैरानी की बात यह भी सामने आई कि महिला ने दिल्ली से आधार कार्ड बनवाकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी.

एसपी सिरमौर का बयान

Add Zee News as a Preferred Source

इस संबंध में जानकारी देते हुए निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि महिला के पास भारत में रहने से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं थे. हालांकि, अब तक महिला के किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, फिर भी सुरक्षा के मद्देनज़र सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला ने आधार कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और यह आधार कार्ड किस एजेंसी द्वारा बनाया गया. जांच के दौरान आधार कार्ड का यूडीआईडी/यूआईडी कोड सही पाया गया है. पुलिस ने महिला का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी मामले की सूचना दे दी गई है.

112 कॉल से हुआ खुलासा

दरअसल, नाहन पुलिस को 112 हेल्पलाइन पर सूचना मिली थी कि पांवटा साहिब हाईवे पर एक संदिग्ध वाहन खड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि यूपी नंबर की एक कार सड़क किनारे नाली में धंसी हुई थी. कार में ग्रेटर नोएडा का एक युवक और एक महिला मौजूद थी. पूछताछ के दौरान महिला ने खुद को उज्बेकिस्तान की नागरिक बताया, लेकिन भारत में रहने से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी. इसके बाद पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार किया.