नैनादेवी उपमंडल के नमहोल में बादल फटा; कई गाड़ियां मलबे में दबीं
Naina Devi Cloud burst News: प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में इस बार आई आपदा के दौरान बादल फटने का यह पहला मामला दर्ज हुआ है. प्रारंभिक आंकलन के अनुसार जिले में अब तक 168 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:34 AM IST

Naina Devi Cloud burst News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैनादेवी उपमंडल के तहत आने वाले नमहोल क्षेत्र में शुक्रवार रात से जारी भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना सामने आई है. इस प्राकृतिक आपदा से पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ है. जानकारी के मुताबिक, पहाड़ से आए मलबे की चपेट में कई वाहन आ गए, जबकि कुछ घरों और सड़कों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है.

गनीमत यह रही कि इस घटना में अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात जबरदस्त बारिश और मलबा आने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा. सुबह जब हालात का जायजा लिया गया तो कई वाहन मलबे में दबे मिले.

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में इस बार आई आपदा के दौरान बादल फटने का यह पहला मामला दर्ज हुआ है. प्रारंभिक आंकलन के अनुसार जिले में अब तक 168 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. इसमें सबसे ज्यादा 117 करोड़ रुपये का नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है. इसके अलावा पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति पहुंची है.

प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं. मलबा हटाने का काम जारी है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने अभी भी प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.

