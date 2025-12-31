Advertisement
Bilaspur News: श्री नैनादेवी मंदिर में नववर्ष मेले का शुभारंभ, दो दिन तक उमड़ेगा आस्था का सैलाब

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में दो दिवसीय नववर्ष मेले का शुभारंभ हो गया है. लाखों श्रद्धालु दर्शन कर नववर्ष का आगाज करेंगे.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:15 PM IST

Bilaspur News: श्री नैनादेवी मंदिर में नववर्ष मेले का शुभारंभ, दो दिन तक उमड़ेगा आस्था का सैलाब

Bilaspur News: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की ऊंची पहाड़ी पर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में दो दिवसीय नववर्ष मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है. नववर्ष के स्वागत में अगले दो दिनों तक मंदिर परिसर में धार्मिक पर्यटन का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जहां लाखों श्रद्धालु मां नैनादेवी के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करेंगे.

नववर्ष मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर न्यास ने राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से कतारों के माध्यम से कराए जा सकें.

देशभर से पहुंच रहे श्रद्धालु

नववर्ष के अवसर पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है.

इसके साथ ही मंदिर के सदा व्रत लंगर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है. वहीं, पंजाब की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं की ओर से भी नववर्ष के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद व भोजन वितरित किया जाएगा.

आतिशबाजी पर प्रतिबंध, नियमों के पालन की अपील

नैनादेवी मंदिर के पुजारी प्रवेश शर्मा ने बताया कि नववर्ष मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, भोजन और ठहरने की व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और कतारों में रहकर ही दर्शन करें.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि धार्मिक वातावरण और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे.

