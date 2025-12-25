Advertisement
Bilaspur News: नैनादेवी मंदिर में चमत्कार! महिला श्रद्धालु की लौटी आंखों की रोशनी

Bilaspur News: शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में महिला श्रद्धालु ने माता रानी की कृपा से आंखों की रोशनी लौटने का दावा किया. मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए चांदी के नयन.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:03 PM IST

Bilaspur News: नैनादेवी मंदिर में चमत्कार! महिला श्रद्धालु की लौटी आंखों की रोशनी

Bilaspur News: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में एक बार फिर श्रद्धा और आस्था से जुड़ा मामला सामने आया है. मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने माता रानी की कृपा से अपनी आंखों की रोशनी वापस आने का अनुभव साझा किया, जिसे भक्तजन चमत्कार के रूप में देख रहे हैं.

आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला
बिलासपुर की रहने वाली दलिपी देवी अपने परिवार के साथ मां नैनादेवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उनकी एक आंख की रोशनी पहले खराब हो गई थी और लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पा रही थी. ऐसे में उन्होंने माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आंखों के ठीक होने पर चांदी के नयन चढ़ाने की सुखना की.

धीरे-धीरे हुआ सुधार, श्रद्धालु ने जताया आभार
दलिपी देवी का कहना है कि मां नैनादेवी के दर्शन और मन्नत के बाद उनकी आंखों की रोशनी में धीरे-धीरे सुधार होने लगा और अब उनकी आंख पूरी तरह ठीक है. इस अनुभव को उन्होंने माता रानी की कृपा बताया है.

मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए चांदी के नयन
मन्नत पूरी होने के बाद दलिपी देवी दोबारा अपने परिवार के साथ श्री नैनादेवी मंदिर पहुंचीं और माता रानी के चरणों में चांदी के नयन अर्पित कर आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच यह घटना चर्चा का विषय बनी रही.

श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र
स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि मां नैनादेवी के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती. यह घटना एक बार फिर श्रद्धालुओं की आस्था को और मजबूत करने वाली बताई जा रही है.

