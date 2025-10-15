Nalagarh News: नालागढ़-बद्दी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, चार लोग घायल, छह कारें और एक स्कूटी क्षतिग्रस्त

Nalagarh News: नालागढ़-बद्दी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. यह हादसा आकाश हॉस्पिटल के सामने हुआ, जब पराली से भरा एक ट्राला अचानक पलट गया. हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर नंबर का ट्राला पंजाब से पराली लेकर नालागढ़ की एक फैक्ट्री की ओर जा रहा था. जैसे ही वाहन नालागढ़ बाजार के पास पहुंचा, चालक का ट्राले पर से नियंत्रण हट गया. बेकाबू ट्राला सड़क पर चल रही एक स्कूटी और लगभग छह कारों को टक्कर मारते हुए पलट गया, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई.

चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा. घायलों को तुरंत आकाश हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉ. भूपेश गुप्ता ने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से सड़क को फिर से चालू कर दिया गया.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षा उपाय और स्पीड कंट्रोल के पुख्ता प्रबंध किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके.