अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला के चौथी सांस्कृतिक संध्या में नाटी किंग कुलदीप शर्मा का धमाल

Nahan News: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले रेणुका जी मेले की सोमवार को चौथी सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन हुआ. कार्यक्रम में नाहन के विधायक अजय सोलंकी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.

सांस्कृतिक संध्या में नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने स्टार परफॉर्मर के रूप में मंच संभाला और अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उनके साथ कुमार साहिल, काकू चौहान और किरनेश पुंडीर सहित कई कलाकारों ने भी शानदार प्रस्तुति दी.

मुख्य अतिथि अजय सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेला वर्षों पुरानी परंपराओं के अनुसार मनाया जा रहा है और इस बार रेणुका विकास बोर्ड द्वारा घाट पर आरती की शुरुआत एक सराहनीय पहल है. उन्होंने कहा कि मेले में कई नए स्वरूप जोड़े गए हैं, लेकिन पारंपरिक रीति-रिवाजों का खास ध्यान रखा गया है.

विधायक सोलंकी ने मेले में आने वाले लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की.