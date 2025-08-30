Bilaspur Disaster: प्राकृतिक आपदा से बिलासपुर जिला में 117 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान
Bilaspur Disaster: प्राकृतिक आपदा से बिलासपुर जिला में 117 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान

Bilaspur Disaster:हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में मानसून के दौरान हुई भारी बारिश के चलते करोड़ों का नुकसान देखने को मिला है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:22 PM IST

Bilaspur Disaster: प्राकृतिक आपदा से बिलासपुर जिला में 117 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान

Bilaspur Disaster: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में मानसून के दौरान हुई भारी बारिश के चलते करोड़ों का नुकसान देखने को मिला है. बरसात के दौरान आयी प्राकृतिक आपदा के चलते जिला में अब तक 117 करोड़ 14 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है जबकि 18 मानवीय क्षति और 454 संरचनात्मक हानि देखने को मिली है, जिसमें प्रशासन की तरफ से अभीतक 4 लाख रुपये ही फौरी राहत राशि जारी की गयी है.

वहीं बरसात के चलते कोलडैम का जलस्तर बढ़ने से समय-समय पर एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कोलडैम के गेट खोले जाते हैं जिससे गोविंद सागर झील का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है. वहीं मानसून के दौरान होने वाली प्राकृतिक आपदा से बिलासपुर जिला में नुकसान आधारित आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वर्ष 2023 में जिला में 238 करोड़ 34 लाख रुपये की सरकारी व निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था, जबकि 114 मानवीय क्षति और 1,388 संरचनात्मक हानि हुई थी.

वहीं संरचनात्मक हानि को लेकर SDRF के तहत 2 करोड़ 42 लाख रुपये, SRP के तहत 12 करोड़ 19 लाख रुपये जारी किए गए तो मानवीय क्षति को लेकर 4 करोड़ 10 लाख रुपये प्रभावित परिवारों को जारी किए गए थे. वहीं वर्ष 2024 में जिला में प्राकृतिक आपदा से 72 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था, जबकि 93 मानवीय क्षति और 262 संरचनात्मक हानि हुई थी. वहीं संरचनात्मक हानि को लेकर SDRF के तहत 65 लाख 31 हजार रुपये रुपये दिए गए तो मानवीय क्षति को लेकर करीब 3 करोड़ 45 लाख रुपये प्रभावित परिवारों को जारी किए गए थे.

वहीं इस वर्ष भी मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से 117 करोड़ से अधिक का नुकसान जिला में देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग को 75 करोड़ और जलशक्ति विभाग को 25 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं बिलासपुर जिला में अभी भी पांच सड़कें बंद पड़ी हैं जबकि पांच से अधिक पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं.

इस बात की जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि वर्ष 2023 के बाद इस वर्ष मानसून के दौरान भारी बारिश से काफी नुकसान जिला में देखने को मिला है जिससे फोरलेन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, जलशक्ति विभाग की स्कीमें प्रभावित होने के साथ ही भूस्खलन से कईं लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए जहां फौरी राहत जारी की जा रही है तो साथ ही आपदा प्रभावित लोगों की सूची तैयार कर अगले एक सप्ताह के भीतर इन्हें राहत राशि जारी करने की भी बात कही है.

साथ ही उपायुक्त राहुल कुमार ने बरसात के चलते कोलडैम का जलस्तर बढ़ने पर समय-समय पर डैम से पानी छोड़ने से गोविंद सागर झील का जल स्तर बढ़ने की बात कहते हुए लोगों व पर्यटकों से झील से दूर रहने और जरूरी होने पर ही केवल दिन में सफर करने की अपील की है, ताकि कोई अनहोनी घटना ना घट सके.

