बिलासपुर में प्राकृतिक आपदा से 190 करोड़ का नुकसान, 8 रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रभावित परिवार

बिलासपुर जिला में भारी बरसात के चलते आयी प्राकृतिक आपदा से अबतक कुल 190 करोड़ का नुकसान हुआ तो सबसे अधिक पीडब्ल्यूडी विभाग को 125 करोड़ तो जलशक्ति विभाग को 43 करोड़ का नुकसान हुआ.
Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश में भले ही मानसून अब फीका पड़ गया हो मगर भारी बारिश के चलते आयी प्राकृतिक आपदा से करोड़ों का नुकसान देखने को मिला है. वहीं बात करें बिलासपुर जिला की तो इस बार प्राकृतिक आपदा के चलते 190 करोड़ के नुकसान का आंकलन प्रशासन द्वारा लगाया गया है, जिसमें सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग को 125 करोड़ रुपये, जलशक्ति विभाग को 43 करोड़ रुपये और एचपीएसईबीएल को 24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों को भी नुकसान हुआ है.
इस बात की जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि इस आयी प्राकृतिक आपदा के दौरान जिला में जलशक्ति विभाग की 1052 योजनाएं प्रभावित हुई थी जो कि वर्तमान समय में सुचारू रूप से चल रही है जबकि 2 सड़कें अभी भी बंद हैं जिन्हें जल्द ही खोल दिया जाएगा, इसके अलावा बिजली विभाग से संबंधित 5 डीटीआर अभी नहीं चल रहे है.
साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार आपदा के दौरान 24 लोगों की मौत हुई है जिसका मुख्य कारण सड़क दुर्घटना, स्नेक बाइट व ऊंचाई से गिरना शामिल है. वहीं उपायुक्त बिलासपुर ने बताया की संरचनात्मक नुकसान की बात करें तो 85 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं जिसमें 24 पक्के घर, 61 कच्चे घर शामिल हैं और हल्के नुकसान के अंतर्गत 593 है.
साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उनके रहने के लिए 8 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जिसमें 24 परिवारों के 102 सदस्यों को रह रहे हैं और उनके लिये त्रिपाल, राशन व बेड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. इसके अलावा आपदा प्रभावित 115 परिवारों के 502 लोगों को किराए के कमरों में शिफ्ट किया गया और उन्हें सरकार के निर्देशानुसार तय किराया व राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है.
वहीं उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि दे दी गयी है और फील्ड अफसर को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावितों की सूची बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन्हें समय रहते सहयोग राशि दी जा सके.