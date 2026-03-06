Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3131780
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शुभारंभ

हिमाचल के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका शुभारंभ किया और जल्द टेस्ला-3 MRI मशीन लगाने की घोषणा की.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:03 PM IST

Trending Photos

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शुभारंभ

Mandi News:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सेवा का विधिवत शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े.

पूर्व सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री Jai Ram Thakur पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मंडी से मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके कार्यकाल में नेरचौक मेडिकल कॉलेज को कई जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल सकीं. यहां तक कि मेडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन तक स्थापित नहीं की जा सकी, जबकि यहां डॉक्टरों की अच्छी टीम मौजूद थी. सुविधाओं की कमी के कारण कई मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ता था.

एम्स की तर्ज पर होगा मेडिकल कॉलेज का विकास
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज को All India Institute of Medical Sciences (एम्स) दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. इसी दिशा में यहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है, जिससे जटिल ऑपरेशन अधिक सुरक्षित और कम समय में किए जा सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी आधुनिक तकनीक पर आधारित है और इसकी सटीकता 90 प्रतिशत से अधिक होती है.

जल्द लगेगी टेस्ला-3 एमआरआई मशीन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जल्द ही टेस्ला-3 एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही यहां टेस्ला लैब भी शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को अत्याधुनिक जांच सुविधाएं मिलेंगी.

मरीजों को सिर्फ 50 हजार रुपये खर्च
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक रोबोटिक सर्जरी की लागत लगभग 5 लाख रुपये होती है. इसमें प्रदेश सरकार करीब 4 लाख 50 हजार रुपये का योगदान देगी, जबकि मरीज को केवल करीब 50 हजार रुपये ही खर्च करने होंगे. इससे आम लोगों को भी आधुनिक तकनीक से इलाज मिल सकेगा.

गांव, किसान और मजदूरों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, किसानों और मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि Himcare Scheme में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर व्यक्ति को सस्ती और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

TAGS

CM Sukhvinder Singh Sukhumandi newsHimachal Pradesh

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शुभारंभ
Sri Muktsar Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ
BKU Ugrahan Protest
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
UPSC CSE Result 2025
UPSC CSE Result 2025 ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਰਿਜਲਟ ਡਾਊਨਲੋਡ
UPSC CSE 2025 Result
UPSC CS Exam 2025 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ; ਅਨੁਜ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ AIR 1, ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ
Punjab Vigilance Bureau Transfers
Vigilance Bureau Punjab ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 2 SSP ਸਮੇਤ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ
Punjab Electricity Tariff Cut
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Reliance Consumer Products Fazer Partnership
ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੇਜ਼ਰ ਚਾਕਲੇਟ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ
Nurpur news
नूरपुर में महिला उत्पीड़न के 55 मामले दर्ज, 39 का आपसी समझौते से निपटारा
Mansa Employees Protest
ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ