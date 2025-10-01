Advertisement
कांगड़ा की गोद में बसा चमत्कारी धाम- मां ज्वालामुखी, जहां साक्षात् अग्नि है देवी का रूप

ज्वालामुखी मन्दिर में होते हैं मां ज्वाला की साक्षात् दर्शन ,ज्योति की रूप में हर वक्त मन्दिर में विद्यमान रहती है मां ,सती के ५२ अंगों में से कालीधार के इस पहाड़ी पर गिरी थी सती की जिव्हा जो की एक बहुत बड़े ज्योतिपुंज के रूप में सम्राट भुमिचंद्र को मिली थी. 

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:29 PM IST

कांगड़ा की गोद में बसा चमत्कारी धाम- मां ज्वालामुखी, जहां साक्षात् अग्नि है देवी का रूप

Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की कालीधार पहाड़ियों में स्थित मां ज्वालामुखी मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ मां शक्ति ज्योति (अग्नि) स्वरूप में साक्षात् विद्यमान हैं. यह वह पावन स्थल है जहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी, और तब से यहां एक अविरल अग्नि की ज्योति प्रकट होती है, जिसे हजारों वर्षों से पूजनीय माना गया है.

पौराणिक कथा और शक्तिपीठ की उत्पत्ति
हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो उनकी पुत्री सती ने क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर ही आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया. इसके पश्चात भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विचरण किया. विश्व की शांति बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो जहां-जहां गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई.

कहा जाता है कि सती की जिव्हा (जीभ) कालीधार की इस पर्वतश्रृंखला पर गिरी, और वही स्थान आज मां ज्वालामुखी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है. यहां राजा भूमिचंद्र को एक विशाल ज्योति प्रकट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और पूजा-अर्चना का अधिकार भोजक वंश को सौंपा. आज भी इस वंश के लोग मंदिर की परंपरागत पूजा करते हैं, हालांकि प्रशासनिक रूप से यह मंदिर अब सरकार के अधीन है.

मंदिर की विशेषता – साक्षात् ज्योति रूप में देवी के दर्शन
मां ज्वाला के इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहां कोई मूर्ति नहीं, बल्कि शिला से निकलती नौ प्राकृतिक ज्वालाएं देवी के विभिन्न रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं. यह ज्वालाएं बिना किसी ईंधन या गैस स्रोत के सदियों से निरंतर जल रही हैं, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है.

सम्राट अकबर और मां की परीक्षा
इतिहास में दर्ज है कि मुगल सम्राट अकबर ने मां ज्वाला की इस अलौकिक शक्ति को चुनौती देने का प्रयास किया. पहले उसने इन ज्योतियों पर नहरों से पानी छोड़ा, फिर उन्हें ढंकने के लिए लोहे का तवा रखवाया, लेकिन मां की शक्ति के आगे उसकी हर कोशिश विफल रही. अंततः उसने सोने का छत्र मां को भेंट किया. किंवदंती है कि देवी ने उस छत्र को अस्वीकार कर दिया, और वह किसी अज्ञात धातु में बदल गया. यह छत्र आज भी मंदिर में दर्शनार्थ रखा गया है.

गुरु गोरखनाथ से जुड़ा रहस्य
मंदिर परिसर में एक और रहस्यमय स्थल है – गुरु गोरखनाथ की डिब्बी. मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ यहां तपस्या के लिए आए थे और उन्होंने मां से भोजन बनाने का आग्रह किया. वे दाल-चावल लेने गए, लेकिन कभी लौटे नहीं. तब से वह पानी उबलता तो है, लेकिन ठंडा रहता है. कहा जाता है कि सतयुग के आगमन पर ही गुरु वापस आएंगे, और तब वह पानी गर्म होगा.

श्रद्धा का केंद्र, आस्था का प्रतीक
आज मां ज्वालामुखी मंदिर विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है. नवरात्रों में यहां विशेष सजावट और भारी जनसमूह उमड़ता है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां आकर मां के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

Maa Jwalamukhi MandirKangra newsHimachal Pradesh

;