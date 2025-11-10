मनूनी खड्ड हादसे की नई जांच रिपोर्ट तैयार, हर पहलू का किया गया विजुअल रिकॉर्ड

Dharamshala News: धर्मशाला के खनियारा के समीप हुए मनूनी खड्ड हादसे की पुनः जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही डीसी कांगड़ा को सौंप दिया जाएगा. इस बार जांच टीम ने हादसे से जुड़े हर पहलू को विजुअल माध्यम से रिकॉर्ड किया है. साथ ही माइनिंग और डंपिंग गतिविधियों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है.

गौरतलब है कि यह हादसा इसी वर्ष जून माह में हुआ था. पहले भी इसकी जांच की गई थी, लेकिन उसे अधूरी मानते हुए जिला प्रशासन ने दोबारा व्यापक जांच के आदेश दिए थे. नई जांच में उन सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है, जहां पहले टीम नहीं पहुँच सकी थी.

इंटैंक प्वाइंट का किया गया पुनः दौरा

एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि एक नवंबर को टीम ने हादसा स्थल का पुनः निरीक्षण किया. इससे पहले टीम ने रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी थी, लेकिन उसमें इंटैंक प्वाइंट का निरीक्षण शामिल न होने के कारण जांच अधूरी मानी गई. इसलिए टीम को पुनः मौके पर जाकर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम को पावर हाउस से इंटैंक प्वाइंट तक पहुँचने में करीब ढाई घंटे का समय लगा. मोहित रत्न के अनुसार, उस स्थान पर अब काफी बदलाव आ चुके हैं, लेकिन फिर भी टीम ने उपलब्ध सभी बिंदुओं को विजुअल दस्तावेज़ों में दर्ज किया है.

माइनिंग और डंपिंग की भी हुई जांच

टीम ने इस हादसे से जुड़े संभावित कारणों में शामिल माइनिंग व डंपिंग के पहलुओं को भी विस्तार से रिकॉर्ड किया है. इन सभी तथ्यों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है.

रिपोर्ट की औपचारिकताएँ पूरी होते ही इसे जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा. प्रशासन नई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा.