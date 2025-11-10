Advertisement
मनूनी खड्ड हादसे की नई जांच रिपोर्ट तैयार, हर पहलू का किया गया विजुअल रिकॉर्ड

जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा के समीप मनूनी खड्ड हादसे की पुनः रिपोर्ट जांच करके तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द डीसी कांगड़ा को सौंप दिया जाएगा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:34 PM IST

Dharamshala News: धर्मशाला के खनियारा के समीप हुए मनूनी खड्ड हादसे की पुनः जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही डीसी कांगड़ा को सौंप दिया जाएगा. इस बार जांच टीम ने हादसे से जुड़े हर पहलू को विजुअल माध्यम से रिकॉर्ड किया है. साथ ही माइनिंग और डंपिंग गतिविधियों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है.

गौरतलब है कि यह हादसा इसी वर्ष जून माह में हुआ था. पहले भी इसकी जांच की गई थी, लेकिन उसे अधूरी मानते हुए जिला प्रशासन ने दोबारा व्यापक जांच के आदेश दिए थे. नई जांच में उन सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है, जहां पहले टीम नहीं पहुँच सकी थी.

इंटैंक प्वाइंट का किया गया पुनः दौरा
एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि एक नवंबर को टीम ने हादसा स्थल का पुनः निरीक्षण किया. इससे पहले टीम ने रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी थी, लेकिन उसमें इंटैंक प्वाइंट का निरीक्षण शामिल न होने के कारण जांच अधूरी मानी गई. इसलिए टीम को पुनः मौके पर जाकर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए.

टीम को पावर हाउस से इंटैंक प्वाइंट तक पहुँचने में करीब ढाई घंटे का समय लगा. मोहित रत्न के अनुसार, उस स्थान पर अब काफी बदलाव आ चुके हैं, लेकिन फिर भी टीम ने उपलब्ध सभी बिंदुओं को विजुअल दस्तावेज़ों में दर्ज किया है.

माइनिंग और डंपिंग की भी हुई जांच
टीम ने इस हादसे से जुड़े संभावित कारणों में शामिल माइनिंग व डंपिंग के पहलुओं को भी विस्तार से रिकॉर्ड किया है. इन सभी तथ्यों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है.

रिपोर्ट की औपचारिकताएँ पूरी होते ही इसे जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा. प्रशासन नई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा.

Manuni Khaddharamshala newsHimachal Pradesh

