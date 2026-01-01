मातम में बदला नए साल का जश्न, कुल्लू में भीषण सड़क हादसा; 3 की मौत

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नए साल की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक और दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

कसौल से लौटते समय हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार यह हादसा बीती रात करीब एक बजे भूतनाथ क्षेत्र के पास हुआ. बताया जा रहा है कि कुल्लू निवासी सतपाल 31 दिसंबर को अपना जन्मदिन और नववर्ष मनाने के लिए अपनी तीन दोस्तों के साथ कसौल गया था. लौटते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर पहले सड़क किनारे लगे पैराफिट से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के नीचे जा घुसी.

मौके पर ही तीन की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन से चारों को बाहर निकाला गया. इस दौरान सतपाल और दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली.

मृतक टैटू आर्टिस्ट था

मृतक युवक की पहचान सतपाल निवासी कुल्लू के रूप में हुई है. वह पेशे से टैटू आर्टिस्ट था और अखाड़ा बाजार, कुल्लू में अपनी दुकान चलाता था. दोनों मृत युवतियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

पोस्टमॉर्टम के बाद सौंपे जाएंगे शव

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आज कुल्लू अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

इस हृदयविदारक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है और स्थानीय लोग स्तब्ध हैं कि जहां जश्न की तैयारी थी, वहां अचानक मातम पसर गया.