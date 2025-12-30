नव वर्ष मेला 2026: चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय भव्य आयोजन, 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट

Una News: नव वर्ष 2026 के अवसर पर माता चिंतपूर्णी मंदिर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दो दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा. नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन, सुरक्षा और यातायात को लेकर व्यापक इंतज़ाम किए हैं.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के दौरान मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे. केवल साफ-सफाई के लिए रात में एक घंटे के लिए मंदिर को बंद किया जाएगा. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के मद्देनज़र मुख्य बैरियर से मंदिर रोड पर वीआईपी सहित सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. वाहनों को तलवाड़ा बाईपास होते हुए शंभू बैरियर से आने की अनुमति होगी, जबकि स्थानीय होटलों में जाने वाले वाहनों को विशेष अनुमति मिल सकती है.

मेले के दौरान लगभग 100 होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा. इसके अलावा, श्री माईदास सदन और पुराने बस स्टैंड में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और लाइन में खड़े श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लंगर लगाने वाली संस्थाओं को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा. वहीं, पंजाब के फिरोजपुर निवासी श्रद्धालु सुनील मित्तल द्वारा मंदिर को देसी-विदेशी फूलों, लाइटों और गुब्बारों से सजाने की सेवा की जा रही है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

मेले के सफल संचालन के लिए एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल को मेला अधिकारी और डीएसपी अंब अनिल पटियाल को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और सड़क पर आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.