Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3058643
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नव वर्ष मेला 2026: चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय भव्य आयोजन, 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट

नव वर्ष मेला 2026 के अवसर पर माता चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय भव्य आयोजन. कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे, सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए व्यापक इंतज़ाम.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

नव वर्ष मेला 2026: चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय भव्य आयोजन, 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट

Una News: नव वर्ष 2026 के अवसर पर माता चिंतपूर्णी मंदिर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दो दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा. नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन, सुरक्षा और यातायात को लेकर व्यापक इंतज़ाम किए हैं.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के दौरान मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे. केवल साफ-सफाई के लिए रात में एक घंटे के लिए मंदिर को बंद किया जाएगा. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के मद्देनज़र मुख्य बैरियर से मंदिर रोड पर वीआईपी सहित सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. वाहनों को तलवाड़ा बाईपास होते हुए शंभू बैरियर से आने की अनुमति होगी, जबकि स्थानीय होटलों में जाने वाले वाहनों को विशेष अनुमति मिल सकती है.

मेले के दौरान लगभग 100 होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा. इसके अलावा, श्री माईदास सदन और पुराने बस स्टैंड में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और लाइन में खड़े श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लंगर लगाने वाली संस्थाओं को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा. वहीं, पंजाब के फिरोजपुर निवासी श्रद्धालु सुनील मित्तल द्वारा मंदिर को देसी-विदेशी फूलों, लाइटों और गुब्बारों से सजाने की सेवा की जा रही है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

मेले के सफल संचालन के लिए एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल को मेला अधिकारी और डीएसपी अंब अनिल पटियाल को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और सड़क पर आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

TAGS

Una NewsShri Mata Chintpurni TempleHimachal Pradesh

Trending news

amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਬੇਨਕਾਬ
Batala Police Arrest
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨੂ ਅਗਵਾਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Una News
नव वर्ष मेला: चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय भव्य आयोजन, 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट
Punjab Sex Ratio
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ; ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ
Nawanshahr Police Encounter
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
SGPC
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਲਤ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ
Mohali murder news
ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
VB-G-RAM-G Act
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VB-G-RAM-G ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ
college
19 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ MMS ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਟਾਈਮ ਬੰਬ