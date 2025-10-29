कुफरी में घोड़ों की सवारी पर NGT की लगाम, अब रोज़ाना चलेंगे सिर्फ 293 घोड़े

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुफरी में अब घोड़ों की बेतहाशा सवारी पर नियंत्रण लगाया गया है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश दिया है कि कुफरी में रोज़ाना अधिकतम 293 घोड़ों को ही चलाने की अनुमति होगी, जबकि पर्यटकों की संख्या 2232 प्रतिदिन तक सीमित रहेगी.

यह आदेश एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने जारी किया. आदेश शैलेन्द्र कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें बताया गया था कि कुफरी क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक घोड़े प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं, जिससे जंगलों की जड़ें उखड़ रही हैं, पेड़ सूख रहे हैं और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है.

एनजीटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि घोड़ों के मल-मूत्र, अवैध पार्किंग और अनधिकृत सड़कों के कारण प्रदूषण बढ़ा है और आरक्षित वन क्षेत्र में बिना नियंत्रण पर्यटन गतिविधियां हो रही हैं.

ट्रिब्यूनल ने हिमाचल सरकार को तीन महीने के भीतर एक सख्त गाइडलाइन और एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके तहत:

-घोड़े के गोबर के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए वर्मी-कंपोस्ट प्लांट लगाए जाएंगे.

-ईको-डेवलपमेंट कमेटी (EDC) का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पर्यटन को नियंत्रित करेगी.

-पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए बैटरी व्हीकल्स और हरित विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है.

फिलहाल कुफरी में 1029 घोड़े पंजीकृत हैं, लेकिन पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार सिर्फ 293 घोड़े प्रतिदिन चल सकते हैं. शेष घोड़ों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका पर अचानक असर न पड़े.

एनजीटी ने कहा कि कुफरी और आसपास के वन्यजीव अभयारण्यों व कैचमेंट क्षेत्रों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, ताकि पर्यटन के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे.