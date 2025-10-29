Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2980276
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कुफरी में घोड़ों की सवारी पर NGT की लगाम, अब रोज़ाना चलेंगे सिर्फ 293 घोड़े

हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में अब घोड़ों की बेतहाशा सवारी पर लगाम कस दी गई है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कुफरी के जंगलों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:53 PM IST

Trending Photos

कुफरी में घोड़ों की सवारी पर NGT की लगाम, अब रोज़ाना चलेंगे सिर्फ 293 घोड़े

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुफरी में अब घोड़ों की बेतहाशा सवारी पर नियंत्रण लगाया गया है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश दिया है कि कुफरी में रोज़ाना अधिकतम 293 घोड़ों को ही चलाने की अनुमति होगी, जबकि पर्यटकों की संख्या 2232 प्रतिदिन तक सीमित रहेगी.

यह आदेश एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने जारी किया. आदेश शैलेन्द्र कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें बताया गया था कि कुफरी क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक घोड़े प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं, जिससे जंगलों की जड़ें उखड़ रही हैं, पेड़ सूख रहे हैं और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है.

एनजीटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि घोड़ों के मल-मूत्र, अवैध पार्किंग और अनधिकृत सड़कों के कारण प्रदूषण बढ़ा है और आरक्षित वन क्षेत्र में बिना नियंत्रण पर्यटन गतिविधियां हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रिब्यूनल ने हिमाचल सरकार को तीन महीने के भीतर एक सख्त गाइडलाइन और एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके तहत:
-घोड़े के गोबर के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए वर्मी-कंपोस्ट प्लांट लगाए जाएंगे.
-ईको-डेवलपमेंट कमेटी (EDC) का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पर्यटन को नियंत्रित करेगी.
-पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए बैटरी व्हीकल्स और हरित विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है.

फिलहाल कुफरी में 1029 घोड़े पंजीकृत हैं, लेकिन पर्यावरणीय वहन क्षमता के अनुसार सिर्फ 293 घोड़े प्रतिदिन चल सकते हैं. शेष घोड़ों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों की आजीविका पर अचानक असर न पड़े.

एनजीटी ने कहा कि कुफरी और आसपास के वन्यजीव अभयारण्यों व कैचमेंट क्षेत्रों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, ताकि पर्यटन के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे.

TAGS

Shimla NewsKufri TourismHimachal Pradesh

Trending news

Shimla News
कुफरी में घोड़ों की सवारी पर NGT की लगाम, अब रोज़ाना चलेंगे सिर्फ 293 घोड़े
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ RTO ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ RTO ਕਰਮਚਾਰੀ
Guru Nanak Jayanti 2025
ਕਦੋਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖੋ
India vs Australia 1st T20 2025
ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ ਵਿਲੇਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ T20 ਹੋਇਆ ਰੱਦ
Punjab paddy procurement 2025
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ; 97 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
Punjab dengue cases 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 2625 ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 307 ਕੇਸ- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
Palampur News
सास की मौत का सदमा नहीं झेल पाई बहू, कुछ ही देर में त्यागे प्राण; एक साथ हुआ संस्कार
Bank Holidays November 2025
ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ
Rohit Sharma ICC ODI ranking
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਨਡੇ ਦਾ ਬਣੇ 'ਕਿੰਗ', ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੋਹਿਆ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
brain stroke
हिमाचल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में बढ़ रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा