बिजली महादेव रोपवे पर एनजीटी ने मांगा जवाब, विरोध समिति ने निर्माण रोकने की उठाई मांग

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की खराहल घाटी में बन रहे बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी संज्ञान लिया है. एनजीटी ने इस मामले में हिमाचल सरकार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और उपायुक्त कुल्लू सहित कई विभागों को नोटिस जारी कर 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

यह कार्रवाई स्थानीय निवासी नचिकेता शर्मा द्वारा दायर याचिका पर की गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि परियोजना को आवश्यक पर्यावरणीय अध्ययन किए बिना मंजूरी दी गई और हाल ही में मानसून के दौरान साइट पर हुए भूस्खलन ने इसकी पुष्टि कर दी है.

विरोध समिति की मांग

बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक एनजीटी का अगला आदेश नहीं आता, तब तक निर्माण कार्य को रोका जाए. समिति के सदस्यों ने ढालपुर में एडीएम को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो उग्र आंदोलन होगा.

समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने कहा कि रोपवे के खिलाफ पहले भी कई धरने-प्रदर्शन किए जा चुके हैं. यदि सरकार जनता की भावनाओं को नज़रअंदाज़ करती रही, तो कुल्लू के लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे.

पर्यावरण और धार्मिक भावनाओं का मुद्दा

रोपवे प्रोजेक्ट के लिए अब तक 77 देवदार के पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग नाराज़ हैं. ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचेगी.

करीब 2.4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का शिलान्यास मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से किया था. इसका निर्माण नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड कर रही है. योजना के अनुसार, रोपवे से पर्यटक पिरडी से बिजली महादेव मंदिर तक केवल सात मिनट में पहुँच सकेंगे.