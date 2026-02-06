Advertisement
NH-707 पर फिर सामने आया भ्रष्टाचार का मामला! सरकारी सड़क काटने और जमीन कब्जाने के आरोप

एनएच-707 चौड़ीकरण में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है. आरजीबी कंपनी पर सरकारी सड़क काटने और जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं. जल शक्ति विभाग ने कंपनी और मॉर्थ के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर ली है.

Feb 06, 2026

Paonta Sahib News: राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के चौड़ीकरण कार्य में एक बार फिर गंभीर अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है. एनएच-707 पैकेज-2 के तहत काम कर रही कंपनी आरजीबी पर पेटी ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकारी विभाग की सड़क काटने और जमीन पर अवैध निर्माण का रास्ता खोलने के आरोप लगे हैं. मामला सामने आने के बाद अब जल शक्ति विभाग ने कंपनी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कफोटा बाजार के पास सामने आए इस मामले में आरोप है कि चौड़ीकरण कार्य के दौरान जल शक्ति विभाग की सड़क को बिना अनुमति काटकर राष्ट्रीय राजमार्ग में मिला दिया गया. न तो इसके लिए विभाग से कोई अनुमति ली गई और न ही जमीन के बदले मुआवजा दिया गया. इसके बाद इस हिस्से और एनएच की अधिकृत भूमि पर कथित तौर पर बहुमंजिला परिसर का निर्माण कर दिया गया.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स और सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद यह पूरा मामला उजागर हुआ. आरोप है कि जल शक्ति विभाग की सड़क और एनएच की गलत कटिंग के चलते विभागीय भवन को भी खतरा पैदा हो गया है. पूरे प्रकरण में हैरानी की बात यह है कि लंबे समय तक संबंधित एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सामाजिक संगठनों ने उठाए सवाल
सामाजिक कार्यकर्ता नाथूराम चौहान ने कहा कि एनएच-707 पर कंपनियों और मोर्थ की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के मामले बार-बार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और सरकार आंख मूंदे बैठी है. उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जल शक्ति विभाग ने मानी अनियमितता
जल शक्ति विभाग ने विवादित हिस्से की डिमार्केशन कराने की मांग की है. विभाग के शिलाई एक्सईएन प्रदीप चौहान ने एसडीओ कफोटा को निर्देश दिए हैं कि कंपनी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाए. उन्होंने स्वीकार किया कि सड़क कटिंग के लिए न तो विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया और न ही किसी तरह का मुआवजा दिया गया। डिमार्केशन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

