पुल की मरम्मत नहीं हुई तो युवाओं ने अपनाया अनोखा विरोध, गड्ढों में लगाए पौधे

NH-707 पर सतोन के पास जर्जर पुल की मरम्मत न होने से नाराज युवाओं ने गड्ढों में पौधे लगाकर अनोखा विरोध किया. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल.
Paonta Sahib News: पांवटा साहिब–शिलाई एनएच-707 पर सतोन के पास गिरी नदी पर बने लोहे के पुल की लंबे समय से मरम्मत न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. पुल के दोनों किनारों पर लगी लोहे की प्लेटें उखड़ चुकी हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
लगातार अनदेखी से परेशान होकर स्थानीय परशुराम सेवा समिति के युवाओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. युवकों ने कट्टों में मिट्टी भरकर पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सों के गड्ढों में डाल दी और वहां पौधारोपण कर दिया. इस अनोखे विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.
समिति के सदस्यों का कहना है कि वे लंबे समय से पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे. कई बार अधिकारियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही. उनका कहना है कि लोहे की चादरें उखड़ने के कारण यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
युवाओं ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जब विभाग मरम्मत नहीं कर रहा, तो उन्होंने वहां फलदार पौधे लगा दिए हैं. “जब इन पर फल लगेंगे, तब शायद नेता और अधिकारी इन्हें देखने जरूर पहुंचेंगे,” युवाओं ने तंज कसते हुए कहा.
स्थानीय लोगों ने भी युवाओं के इस शांतिपूर्ण और रचनात्मक विरोध की सराहना की है और प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने की मांग की है.