Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3113002
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पुल की मरम्मत नहीं हुई तो युवाओं ने अपनाया अनोखा विरोध, गड्ढों में लगाए पौधे

NH-707 पर सतोन के पास जर्जर पुल की मरम्मत न होने से नाराज युवाओं ने गड्ढों में पौधे लगाकर अनोखा विरोध किया. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 17, 2026, 05:51 PM IST

Trending Photos

पुल की मरम्मत नहीं हुई तो युवाओं ने अपनाया अनोखा विरोध, गड्ढों में लगाए पौधे

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब–शिलाई एनएच-707 पर सतोन के पास गिरी नदी पर बने लोहे के पुल की लंबे समय से मरम्मत न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. पुल के दोनों किनारों पर लगी लोहे की प्लेटें उखड़ चुकी हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

लगातार अनदेखी से परेशान होकर स्थानीय परशुराम सेवा समिति के युवाओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. युवकों ने कट्टों में मिट्टी भरकर पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सों के गड्ढों में डाल दी और वहां पौधारोपण कर दिया. इस अनोखे विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

समिति के सदस्यों का कहना है कि वे लंबे समय से पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे. कई बार अधिकारियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही. उनका कहना है कि लोहे की चादरें उखड़ने के कारण यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

युवाओं ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जब विभाग मरम्मत नहीं कर रहा, तो उन्होंने वहां फलदार पौधे लगा दिए हैं. “जब इन पर फल लगेंगे, तब शायद नेता और अधिकारी इन्हें देखने जरूर पहुंचेंगे,” युवाओं ने तंज कसते हुए कहा.

स्थानीय लोगों ने भी युवाओं के इस शांतिपूर्ण और रचनात्मक विरोध की सराहना की है और प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने की मांग की है.

TAGS

Paonta Sahib newsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Paonta Sahib news
पुल की मरम्मत नहीं हुई तो युवाओं ने अपनाया अनोखा विरोध, गड्ढों में लगाए पौधे
Pura Punjab Lehar
ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ' ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼
Machhiwara Sahib News
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਛਾਪਾ; 27 ਵਿਚੋਂ 18 ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਕਾਮ
Kila Raipur Rural Olympics-2026
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ-2026, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Punjab Bhawan
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀਆਂ 20 ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
Actress Death News
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ; ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
Shimla News
RDG को लेकर हिमाचल में सियासी संग्राम, उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने-सामने
Faridkot Accident
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
Una News
UGC एक्ट लागू करने की मांग तेज, सड़कों पर उतरे एसी-एसटी-ओबीसी संगठन
Punjab Power Department JE Arrest
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਜੇਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ