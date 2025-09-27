NHAI ने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी में अनियमितताओं की खबरों का किया खंडन

Shimla News: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वन स्वीकृतियां हासिल करने में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. प्राधिकरण ने इन आरोपों को “भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत” बताया है.

24 सितंबर को जारी प्रेस नोट में एनएचएआई ने स्पष्ट किया कि राज्य में हो रहे सभी निर्माण कार्य, जिनमें चर्चित शिमला बाइपास परियोजना भी शामिल है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) और हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृतियां लेने के बाद ही किए जा रहे हैं.

एनएचएआई ने कहा, “हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सभी कार्य सक्षम प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किए जाते हैं. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं हो रही और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पूरी सावधानी बरती जाती है.”

शिमला बाइपास परियोजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी. जुलाई 2017 में 40.3 हेक्टेयर वन भूमि के लिए स्टेज-1 और अक्टूबर 2017 में स्टेज-2 स्वीकृति दी गई थी.

बाद में एक्सेस रोड, डंपिंग साइट और टनलिंग के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ी. इसके तहत मार्च 2023 में कैथलीघाट-शकराल खंड के लिए 11.7 हेक्टेयर और अगस्त 2023 में शकराल-ढली खंड के लिए 19.17 हेक्टेयर भूमि की स्टेज-1 स्वीकृति दी गई. एनएचएआई ने कहा कि नियमों के अनुसार मार्च 2028 तक स्टेज-2 स्वीकृति ली जाएगी.

एनएचएआई ने कहा, “कुछ जनप्रतिनिधि स्वीकृतियों के अनुपालन को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. प्राधिकरण दोहराता है कि हिमाचल प्रदेश में सभी निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकरणों की स्वीकृति के बाद ही किए जा रहे हैं.”

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बहाली कार्य

एनएचएआई ने अपने बयान में यह भी बताया कि अगस्त के अंत में आई बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-3) पर बहाली कार्य युद्ध स्तर पर चलाए गए.

लगभग 15 स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने से मनाली का संपर्क टूट गया था। एनएचएआई ने 11 प्रमुख स्थानों पर रिकॉर्ड 12 दिनों में अस्थायी कनेक्टिविटी बहाल कर 15 सितंबर तक सड़क चालू कर दी.

70 से अधिक मशीनें तैनात कर, पटलीकूहल से मनाली तक करीब 27 किलोमीटर हिस्से में एकल लेन यातायात शुरू कर दिया गया. इससे सेब उत्पादकों को समय पर फसल मंडियों तक पहुंचाने में राहत मिली.

किरतपुर-मनाली कॉरिडोर को 16 सितंबर से आंशिक रूप से एकतरफा यातायात के लिए खोला गया, जबकि रायसन और अन्य संवेदनशील हिस्सों पर काम जारी है. प्राधिकरण ने कहा कि पर्यटक सीजन से पहले दो लेन बहाली का लक्ष्य रखा गया है.

दीर्घकालिक समाधान के लिए सुरंग और ऊंचे ढांचे (एलीवेटेड स्ट्रक्चर) बनाने की योजना है ताकि भविष्य में आपदाओं से यातायात प्रभावित न हो.

इस बीच, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) ने भी केंद्र सरकार के सहयोग से कुल्लू और मनाली के बीच लेफ्ट बैंक वैकल्पिक मार्ग खोलकर लोगों को राहत दी है.