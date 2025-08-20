NIT हमीरपुर ने रैंकिंग में हासिल किया 37वां स्थान
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2889200
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

NIT हमीरपुर ने रैंकिंग में हासिल किया 37वां स्थान

Hamirpur News: इस सफलता का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि पूर्व में संस्थान की व्यवस्थाएं अक्सर सवालों में रही हैं और एनआईआरएफ रैंकिंग भी संतोषजनक नहीं थी.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

NIT हमीरपुर ने रैंकिंग में हासिल किया 37वां स्थान

Hamirpur News: एनआईटी हमीरपुर ने हिमाचल के शिक्षा क्षेत्र में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए आईआईआरएफ (इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) 2025 के सर्वे में देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में 37वां स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि ने हिमाचल के इस तकनीकी संस्थान को अब देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों की सूची में शामिल कर दिया है.

इस सफलता का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि पूर्व में संस्थान की व्यवस्थाएं अक्सर सवालों में रही हैं और एनआईआरएफ रैंकिंग भी संतोषजनक नहीं थी. मगर अब आईआईआरएफ की रैंकिंग ने साबित कर दिया है कि संस्थान में शिक्षा और प्रबंधन व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है.

प्रदेश के इस संस्थान ने इस रैंकिंग में कई बड़े महानगरीय संस्थानों को पीछे छोड़ा है. आईआईआरएफ की मूल्यांकन प्रक्रिया में एनआईटी हमीरपुर ने रिसर्च, शिक्षण वातावरण और समग्र विकास जैसे महत्त्वपूर्ण पैमानों पर शानदार प्रदर्शन किया है. आने वाले वर्ष स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा यह संस्थान अब इस उपलब्धि से और अधिक गौरवान्वित हुआ है.

एनआईटी की रजिस्ट्रार अर्चना संतोष नानोटी ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से संस्थान की रैंकिंग में निरंतर सुधार हो रहा है. रिसर्च वर्क और पढ़ाई के बेहतर माहौल की वजह से परिणाम सकारात्मक आए हैं. उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी रैंकिंग में और सुधार के प्रयास जारी रहेंगे. साथ ही संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार भी जताया.

TAGS

Harmirpur NewsNIT hamirpur newsHimachal news

Trending news

Harmirpur News
NIT हमीरपुर ने रैंकिंग में हासिल किया 37वां स्थान
Jalandhar Firing
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ
Ferozepur news
ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ- DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
Sirmaur news
बस की छत पर किया डांस, पुलिस ने उतारा रील बनाने का भूत
jalandhar news
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
barnala news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ASI ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
faridkot news
150 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
mandi news
मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर यातायात ठप, पर्यटकों के पास खाना और पानी हुआ खत्म
Bilaspur News
कीरतपुर-मनाली फोरलेन मार्ग पर थापना के समीप हुए भारी भूस्खलन से फोरलेन मार्ग बंद
faridkot news
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ
;