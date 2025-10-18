अब सेना के जवान सीखेंगे चीनी भाषा, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला बनेगा देश का पहला केंद्र

Dharamshala News: भारत-चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को अब भाषा की दीवार का सामना नहीं करना पड़ेगा. हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला (Central University of Himachal Pradesh) ने सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है. विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (EC) इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है. उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स शुरू हो जाएगा.

शुरुआत में यह कोर्स छह माह का प्रमाणपत्र कोर्स होगा, जिसे बाद में एक वर्ष के डिप्लोमा और आगे चलकर दो वर्ष के विस्तृत कोर्स में बदला जा सकेगा. इस पहल के तहत सैनिकों को चीनी भाषा बोलने, समझने और बुनियादी संवाद स्थापित करने की ट्रेनिंग दी जाएगी.

कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने बताया कि, “देश की सीमाओं पर तैनात हमारे जवानों को पड़ोसी देश की भाषा का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है. इससे न केवल संचार में सुविधा होगी बल्कि कई बार होने वाले भ्रम या गलतफहमियों को भी दूर किया जा सकेगा.” उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पहले से विदेशी भाषाओं के कोर्स शुरू करने की दिशा में काम कर रहा था और इसी क्रम में चीनी भाषा का विभाग भी स्थापित किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सैन्य और पर्यटन दोनों के लिए लाभदायक कदम

प्रो. बंसल ने कहा कि यह कोर्स सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी उपयोगी होगा. हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और बड़ी संख्या में चीनी पर्यटक यहां आते हैं. ऐसे में चीनी भाषा का ज्ञान स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा.

विश्वविद्यालय में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और चीनी भाषा के लिए अतिथि शिक्षकों (Guest Faculty) की व्यवस्था की जाएगी. इससे विदेशी भाषाओं में दक्षता बढ़ाने की दिशा में धर्मशाला विश्वविद्यालय देश का प्रमुख केंद्र बनेगा.