अटल बिहारी जलक्रीड़ा केंद्र खस्ताहाल, सरकार ने दी 1.60 करोड़ की राहत
अटल बिहारी जलक्रीड़ा केंद्र खस्ताहाल, सरकार ने दी 1.60 करोड़ की राहत

Nurpur News: स्थानीय लोग और प्रशिक्षु बताते हैं कि किसी भी वक्त यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है. उनकी मांग है कि भवन की मरम्मत में और देर न की जाए. वर्तमान में यहाँ प्रशिक्षुओं की चहल-पहल गायब है और केवल खंडहरनुमा ढांचा नजर आता है.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 03:22 PM IST

अटल बिहारी जलक्रीड़ा केंद्र खस्ताहाल, सरकार ने दी 1.60 करोड़ की राहत

Nurpur News: फतेहपुर उपमंडल की खटियाड़ पंचायत में पौंग बांध किनारे स्थित अटल बिहारी बाजपेयी क्षेत्रीय जलक्रीड़ा केंद्र अपनी जर्जर हालत से जूझ रहा है. कभी प्रशिक्षुओं की आवाज़ों से गूंजने वाला यह भवन आज टूटती दीवारों और छज्जों के कारण हादसे की आशंका जगा रहा है.

यह संस्थान पूरे देश का इकलौता सरकारी केंद्र है, जहाँ एनसीसी कैडेट्स, सेना, बीएसएफ और वायुसेना के जवान जल सुरक्षा, तैराकी और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. प्रदेश सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाला यह केंद्र आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. भवन और छात्रावास की दीवारों में गहरी दरारें, टूटी खिड़कियाँ और उखड़ा प्लास्टर इसकी दुर्दशा को जगा रहे हैं.

स्थानीय लोग और प्रशिक्षु बताते हैं कि किसी भी वक्त यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है. उनकी मांग है कि भवन की मरम्मत में और देर न की जाए. वर्तमान में यहाँ प्रशिक्षुओं की चहल-पहल गायब है और केवल खंडहरनुमा ढांचा नजर आता है.

हालांकि अब सरकार ने राहत की घोषणा की है. केंद्र प्रभारी राकेश वालिया के अनुसार भवन की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ साठ लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यह राशि हिमुडा एजेंसी को हस्तांतरित कर दी गई है और एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. उम्मीद जताई जा रही है कि माह के अंत तक मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा.

स्थानीय निवासियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि यह केंद्र फिर से अपने मूल उद्देश्य के साथ प्रशिक्षुओं और सुरक्षा बलों की तैयारियों का मजबूत आधार बन सके.

;