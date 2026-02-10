नूरपुर में नशा तस्करी का भंडाफोड़! महिला समेत दो आरोपी 212 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार

Nurpur News: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस नूरपुर ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस टीम ने ढसोली क्षेत्र में सटीक कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को 212 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई ने साफ संकेत दिया है कि नशे की अवैध सप्लाई के नेटवर्क में अब महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार महिला की पहचान राशि, निवासी पालमपुर के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला ढसोली निवासी रमन कुमार पुत्र विनोद कुमार को चरस की खेप देने के उद्देश्य से वहां पहुंची थी. इस पूरे लेनदेन को लेकर पुलिस को पहले से ही गुप्त सूचना मिल चुकी थी, जिसके बाद टीम ने रणनीति बनाकर इलाके में निगरानी शुरू कर दी.

जैसे ही महिला ने रमन कुमार को चरस सौंपी, पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 212 ग्राम चरस बरामद की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है.

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. इसके अलावा आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. उन्होंने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और आने वाले दिनों में ऐसे मामलों पर और सख्ती की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी वर्ग से क्यों न हो.