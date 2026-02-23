Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कोपड़ा पंचायत में स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीण एकजुट, सरकार से रोक लगाने की मांग

कोपड़ा पंचायत (नूरपुर) में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ विरोध जताया. पंचायत में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने सरकार और बिजली विभाग से स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग की और जनभावनाओं का सम्मान करने की अपील की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:34 PM IST

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की कोपड़ा पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जताया. पंचायत में आयोजित एक बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने बिजली विभाग और सरकार से स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की.

ग्रामीणों की मुख्य चिंताएं
समाजसेवी देस राज ने कहा कि पंचायत के लोग जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना था कि बिना ग्रामीणों की सहमति यह मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे.

इन्द्र प्रहलाद ने बताया कि पूरे गांव के लोग इस मुद्दे पर एकजुट हैं और सरकार से अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि अगर पहले पूरी व्यवस्था स्मार्ट और सुचारू होती, उसके बाद मीटर लगाए जाते, तो विरोध इतना व्यापक नहीं होता.

गांव की महिला प्रतिनिधि रोमा देवी ने भी अपनी चिंता जताते हुए कहा कि कई ग्रामीण अशिक्षित हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है. ऐसे में ऑनलाइन बिल भुगतान उनके लिए मुश्किल होगा. उन्होंने सरकार से अपील की कि पंचायत में स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं.

बैठक में मौजूद अन्य ग्रामीणों ने भी स्मार्ट मीटरों को लेकर अपनी असंतोष और डर व्यक्त किया और सरकार से जनभावनाओं का सम्मान करने की मांग की.

